El histórico dirigente de la UTM fue separado definitivamente de la planta municipal tras 50 años como empleado y 30 años de licencia gremial. El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, pone fin a una era marcada por el poder sindical y los privilegios dentro del municipio.

El intendente Emiliano Durand oficializó la extinción de la relación laboral entre la Municipalidad de Salta y Pedro Serrudo, histórico secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM). El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece el cierre de una etapa de cinco décadas en el empleo público, durante las cuales Serrudo se mantuvo con licencia gremial por más de 30 años.

La medida se fundamenta en una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Segunda Nominación que declaró la exclusión de la tutela sindical de Serrudo, lo que permitió al Ejecutivo disponer su desvinculación. El documento recuerda que el dirigente había sido notificado ya en 2013 para iniciar su trámite jubilatorio, y subraya que “el empleo público no es absoluto ni vitalicio”, sino que concluye “cuando se accede a una prestación previsional”.

Durand había anticipado días atrás que la decisión “no era un castigo, sino el cumplimiento de la ley”, y remarcó que “no hay privilegios para nadie, nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad”. De esta manera, el jefe comunal cerró un prolongado capítulo de la administración pública local dominado por la influencia sindical del dirigente.

Durante su mandato al frente de la UTM, logró imponer su presencia en la negociación de beneficios y designaciones, al punto de reconocer recientemente que al menos diez familiares suyos ingresaron a la estructura municipal.