En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Jimena Salas, declararon once testigos, entre ellos la exnovia de uno de los acusados, quien brindó detalles sobre la mascota “Bonis” y reconoció objetos y rasgos vinculados al sospechoso.

Este miércoles 8 de octubre se vivió una extensa jornada en el juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, con la declaración de once testigos que aportaron nuevos detalles sobre el caso. Entre ellos estuvieron vecinas de la víctima, una familiar, una diseñadora gráfica, amistades de los acusados, un efectivo policial y la exnovia de uno de los imputados, quien brindó un testimonio clave.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la causa contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, acusados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado y femicidio.



Testimonios clave durante la audiencia

La primera en declarar fue una vecina del barrio San Nicolás, quien relató que el día del crimen notó un auto negro con vidrios oscuros frente a la casa de la víctima. Afirmó haber reconocido luego ese vehículo como el Vento marrón secuestrado a los sospechosos.

Otra testigo contó que, el 27 de enero de 2017, un hombre le mostró un caniche toy gris —similar al que luego se halló en la escena— y que insistió en que lo aceptara. Dijo que más tarde lo vio nuevamente subiendo al vehículo, esta vez sin la mascota. La mujer señaló que, al ver imágenes difundidas en los medios, reconoció al sujeto como uno de los acusados.

También declaró una diseñadora gráfica que en 2015 confeccionó llaveros con el escudo del Club Gimnasia y Tiro, idéntico al que portaba el sospechoso en una foto tomada por la víctima minutos antes de su muerte.

El testimonio de la exnovia de uno de los acusados

Uno de los momentos más esperados fue la declaración de la exnovia de uno de los hermanos Saavedra, quien fue propietaria del caniche toy “Bonis”. Relató que conoció a su pareja en la universidad y que mantuvieron una relación desde 2015 hasta noviembre de 2021.

Según su testimonio, el 27 de noviembre de 2016 recibió de regalo la perrita “Bonis”, una caniche toy de tres meses, adquirida en un shopping de la ciudad. La mascota vivía con su novio y falleció en mayo de 2018.

Durante el interrogatorio, la mujer reconoció en fotografías la mochila verde tipo militar y el llavero que usaba su pareja, similares a los que se observan en las imágenes tomadas por Jimena Salas antes del crimen.

Al escuchar los audios de una conversación con su exnovio y ver las fotos difundidas en 2017, admitió que entró en shock al notar la similitud entre la perrita de la imagen y su mascota “Bonis”, una coincidencia que también advirtieron sus compañeros de la Facultad.

Sobre el día del femicidio, declaró que su novio la contactó durante la jornada y le envió videos de la perrita jugando en una plaza de Parque Belgrano. Al día siguiente, ambos asistieron a un festival en Villa Floresta, a bordo del mismo Vento marrón.

Durante la audiencia, se le mostraron videos y fotos del sospechoso, donde se lo ve sin barba y con el cabello corto. La testigo reconoció que, tiempo después, él comenzó a usar barba más tupida y un aspecto más descuidado.

Cuarto intermedio y continuidad del juicio

Tras las declaraciones, el Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 9 de octubre a las 8:30, cuando continuará la ronda de testimoniales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.