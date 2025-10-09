El encuentro “De Zavalita a Lituma: cómo Vargas Llosa recorre nuestras lecturas” se realizará este viernes 10 de octubre a las 18.00 en la Sala de Formación.

En el marco de la XV Feria del Libro Salta 2025, se llevará a cabo la charla “De Zavalita a Lituma: cómo Vargas Llosa recorre nuestras lecturas”, a cargo de Daniel Medina y Betina Campuzano. La actividad tendrá lugar el viernes 10 de octubre, a las 18.00, en la Sala de Formación del recinto ferial.

La propuesta invita a los asistentes a trazar un recorrido por las lecturas y personajes que marcaron la obra de Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936 – Lima, 2025), uno de los escritores fundamentales de la literatura latinoamericana contemporánea.

A lo largo del encuentro, se explorará cómo el autor de La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral o La casa verde influyó en generaciones de lectores y escritores. Vargas Llosa, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, el Príncipe de Asturias de las Letras y el Rómulo Gallegos, entre otros reconocimientos, dejó una huella indeleble en la narrativa en español.