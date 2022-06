Un amigo del menor acusado de ser el único asesino, aseguró que días antes le dijo que iba a robar una camioneta.

por Andrea Sztychmasjter

Se realizan las últimas audiencias del juicio por el femicidio de la docente jardinera Sandra Palomo, quien según la hipótesis fiscal fue asesinada por su joven vecino. Un menudito chico que al momento de ultimarla en el subsuelo del súper tenía tan solo 15 años.

Aunque el joven negó haber sido él el autor del crimen y señaló en cambio al imputado Carrizo de haberlo obligado a manejar la camioneta robada por unas horas, también declaró que el crimen fue por encargo.

El lunes 27 de junio comparecerán los últimos testigos. Luego, según anunciaron los abogados defensores, declararan los imputados.

Durante la audiencia del viernes se reprodujeron las declaraciones de menores producidas en el Circuito Cerrado de Televisión durante la investigación penal preparatoria. En ese sentido uno de los testigos y amigo del menor L, volvió a ser llamado a declarar para ampliar su declaración frente al Tribunal. No corrió con la misma suerte el testigo Tomy Correa, quien a pedido de la Fiscalía quedó detenido por falso testimonio, pasando sus días en la Alcaldía.

El menor L. N. C. V. (15 años al momento del hecho) fue sobreseído por inimputabilidad luego de haber sido imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento criminis causa y por mediar cuestión de género.

El amigo que escucha

El amigo del menor L, sindicado de ser el único asesino, es uno de los testigos directos que terminan incriminando al joven y lo coloca- junto a algunas pruebas policiales-y según la hipótesis fiscal como el único autor del crimen. Aunque llamativamente solo parte de su relato es tomado por la fiscalía, pues el mismo joven aseguró en la misma declaración que el joven Tomy Correa con pedido de detención por la Fiscalía por falso testimonio, no tenía nada que ver en el asesinato.

Para el abogado querellante, Javier Lotorre, sin embargo, este testigo es solo un «testigo de oído»: «Lo que dijo que recibió mensajes del menor L, no existen en su Instagram desconozco si porque lo borró o es mentira. Por otra parte las personas que mencionó que también escucharon lo que supuestamente el menor comentó no confirman sus dichos».

La declaración del amigo del menor L aseguró que la misma semana del hecho el menor L le dijo que «quería robar una camioneta y que quería plata para salir de fiesta». Según reseñó el joven y amigo del acusado de femicida, el menor le había dicho que para ello iba a utilizar un cuchillo.

Todo esto según señaló el amigo era porque solamente «Le gustaban las camionetas».

G.B., de 17 años, es un excompañero de colegio de L.C., no posee ni los mensajes que según dijo le mandó su amigo su Instagram ni los registros de la conversación de whatsapp que dijo haber mantenido con la madre de L.C. el sábado 31 de agosto de 2019, y el domingo y lunes siguientes. En el CCTV dijo que le robaron el teléfono y no pudo recuperar esos chats.

El joven aseguró frente al Tribunal que el menor L le había contado que quería robar una camioneta: «Hablé con él días antes de que pase eso».

– ¿Dónde le dijo eso?, le consultaron al amigo en la sala de audiencias.

-En el colegio Inti, estábamos mis compañeros de curso, éramos cinco.

El joven que declaró con su madre al lado, aseguró además que el joven le mostró días antes un cuchillo, una navaja y dos martillos que tenía en su domicilio.

El amigo prosiguió relatando los mensajes recibidos el día del asesinato, que según indicó les envió por Instagram:

-Me dijo que mató una señora y robó una camioneta y que la tiraron en el rio arenales.

– ¿Le dijo quienes la tiraron o como se incorporaron las demás personas?, le consultaron al testigo.

-No.

-¿L le comentó si se encontraba amenazado?

-No, respondió el amigo.

-¿Le preguntó qué pasó con la señora?, le consultaron.

– Si, que la había matado, me dijo.

Según declaró los mensajes recibidos a su Instagram y después eliminados decían: “Eu está todo mal, maté a una señora, en serio no te miento, si la maté”. El amigo dijo que le respondió “le puse porque había hecho eso y que pasó con los chicos esos que habían ido a buscarte a tu casa”.

Según agregó el joven, su amigo le había anticipado que iba a robar una camioneta “a cualquiera y le parezca fácil hacerlo lo iba a hacer. Como a las 5 de la tarde me dijo por instagram que ya lo había hecho. Aseguró que después el eliminó el mensaje”.

El amigo declaró que después no comentó con nadie de los mensajes recibidos y a la noche se fue a una fiesta.-

«Antes de ir a la fiesta me había mandado mensaje, como a las 2 de la mañana decía que me quería pasar a buscar en la camioneta», relató el amigo del menor L.

– “Antes de ir a la fiesta, a la tarde, la madre me mandó mensaje preguntando si sabía dónde estaba, yo no tenía ni idea”.

– Por qué le mandó mensajes la madre a ud, le consultaron.

-“Ahora que me empieza a entrar información, era sobre eso. Que la mamá de L me dijo que unos chicos los habían ido a buscar para pelear. Después la madre me dijo que L, ya había vuelto pero con la ropa ensangrentada que se había agarrado a pelear en zona sur”, recordó luego de unos segundos y ante la advertencia fiscal de algunas contradicciones en su declaración.

-De los cuchillos me acuerdo que sí me dijo que era para robar la camioneta, aseguró que su amigo le dijo.

Describió que la madre del menor después le mandó un mensaje avisándole que a su hijo se lo había llevado la policía porque era cómplice del homicidio de la señora.

“A las 10 de la noche me dijo que había matado a la señora, en ese momento no lo comenté con nadie, quedó ahí entre él y yo.

El testigo que aseguró tenía una amistad cercana, consideró que “su mamá le daba todo, lo mandaba al psicólogo, le pagaba gimnasio y se preocupaba. Él siempre la trataba mal, le contestaba. Para mí lo que hizo está mal, para mí que el ya sabía que la iba a matar porque eran vecinos, todos los días pasaba por la cuadra de la señora, yo pienso que sí, pasábamos por varias cuadras, salíamos a caminar y el miraba todas las casas. Fue un cambio porque él no era de decir vamos a robar, él me dijo que si había salido a robar una vez, pero él no mostraba que era así”, finalizó.

Los alegatos se desarrollarán en dos etapas, el martes 28 y el miércoles 29 de junio. El tribunal tiene previsto dar a conocer el veredicto el mismo miércoles.



En la causa, Ian Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio, Damián Caxal y Héctor Carrizo. (menores al momento del hecho) están imputados por la fiscalía interviniente como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento criminis causa y por mediar cuestión de género. La parte querellante, en tanto, considera a los cuatro jóvenes coautores.