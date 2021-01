“Los que piden elección única es para colgarse de Macri o Cristina”, dijo la concejal.

La concejal Romina Arroyo, presidenta del bloque Salta tiene Futuro, criticó a quienes están molestos con el desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales.

«Los salteños no tenemos porqué elegir a nuestros representantes presionados por una elección nacional. Los que quieren unificar las elecciones buscan colgarse del saco de Macri o de Cristina porque no tienen votos propios y especulan con el sello del Pro o del Frente de Todos», dijo.

Arroyo dijo que: «Es necesario que las elecciones sean simples y la realización de dos elecciones de forma simultánea ha sido muy criticada y rechazada por el electorado, el cual precisa claridad acerca de los cargos que se eligen».

La edil se pronunció en contra de que exista una única fecha electoral donde convivan el voto electrónico y el voto papel ya que: «Confunde al electorado, no es lo correcto y solo se especula ante los intereses particulares. Es hora de que los políticos piensen en la gente y no en lo que más les conviene», concluyó.