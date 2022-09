Legislador enojado con el Ministro de Salud, una diputada no quiere que se instale una planta de Metalnor.

Libertad Flores

Durante la última sesión ordinaria, los diputados aprobaron 5 proyectos de Ley, 3 proyectos de Declaración, más un paquete de 27 proyectos de Resolución y Declaración, y una serie de pedidos de informes.

Juan José te hablan

El diputado Jorge Restom se mostró molesto por la situación sanitaria del departamento San Martín y apuntó directamente contra el Ministro de Salud Juan José Esteban

“El Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, no posee cirujanos que puedan realizar cirugías programadas”. El legislador además denunció persecución laboral hacia trabajadores por parte de directores.

“A ud señor Ministro se le murieron 73 niños y ud no hizo nada, ocúpese de lo que el gobernador le encargó que es cuidar la salud de los salteños. Si quiere hacerme un regalo no me regale una caja de zapatos vacía, regáleme una caja de zapatos con la caja de zapatos adentro. Quiero la estructura del laboratorio con la estructura de los profesionales”, señaló el legislador.

Sierra y Metalnor

La diputada Sofía Sierra se manifestó respecto a la denuncia de vecinos respecto a la planta de Metalnor en Cerrillos próxima a instalarse:

“Hay incompetencias del Municipio en la habilitación de esta actividad, porque es potestad de autoridad provincial. Hay falencias en procedimientos de impacto ambiental y social. No hay opinión técnica de la secetaria de recursos hídricos para el uso del agua y afluentes. No hay proyecto ejecutivo de ejecución. No se presentan estudios de masas de aires, con lo cual no se garantiza la disponibilidad de agua potable a raíz del consumo que va a tener el proyecto. No se detallan los afluentes líquidos ni plan de contigencia”, manifestó en cuanto a las falencias detectadas .

Nuevo Juzgado

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones un Proyecto de Ley en revisión que establece la creación de un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia, de Violencia Familiar y de Género con asiento en la ciudad de San Antonio de los Cobres; con competencia territorial en el Departamento Los Andes, dependiente del Distrito Judicial del Centro. El proyecto fue aprobado con modificaciones y pasó al Senado nuevamente en revisión.

Día del peregrino

La Cámara Baja aprobó con insistencia en la sanción dada por el Cuerpo, el proyecto que establece el 14 de septiembre de cada año como «Día del Peregrino”. El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado nuevamente en revisión, insistiendo en la sanción dada por Diputados.

Cuidados paliativos

La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que promueve la adhesión a la Ley Nacional N° 27.678 la cual busca garantizar el acceso de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades a las prestaciones integrales en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, junto al acompañamiento de las familias.



Cabe destacar que la normativa nacional define a los cuidados paliativos como «un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida». Es decir, aquellas enfermedades donde existe riesgo de muerte, o son “graves, crónicas complejas, progresivas, o avanzadas que afectan significativamente la calidad de vida de quien las padece y la de su familia”.

La norma, sancionada el pasado 5 de julio por el Congreso de la Nación, tiene como uno de sus objetivos principales desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.

Ganadería de altura

La Cámara Baja dio media sanción a la iniciativa que tiene como finalidad la promoción de la Ganadería de Altura de especies semi-silvestres y domésticas, con el fin de promover el desarrollo económico y social en zonas agroecológicas de alta montaña, precordilleranas y pedemontanas, manteniendo un nivel demográfico adecuado y sustentable.



La normativa comprende la explotación de carne, cuero, leche, lana, desechos orgánicos para abono, pieles y huesos, sin perjuicio de la autorización pertinente del SENASA y del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad vigentes; y la comercialización de la producción de manera autosustentable, para obtener beneficio o rentabilidad económica para campesinos de las comunidades, en tierras y en condiciones agroecológicas de altura adecuadas.

Exámenes oftalmológicos

Legisladores dieron media sanción a la Ley que establece la obligatoriedad de exámenes oftalmológicos a niños y niñas de los niveles inicial y primario de los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de la provincia para la detección y prevención de patologías visuales, prevención de discapacidades visuales y cegueras evitables, priorizando los operativos destinados a los ingresantes a un nuevo ciclo lectivo.

En La Caldera

Diputados solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos que corresponda, efectué los estudios para la posibilidad y factibilidad de la instalación de un Parque Industrial en el departamento La Caldera.