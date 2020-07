La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) repudió las persecuciones y ataques a la prensa por parte de políticos denunciados públicamente por intentar acceder o cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Luego de las intensas investigaciones periodísticas que desataron un escándalo nacional por el cobro indebido del IFE por parte de funcionarios y políticos varios, distintos medios de comunicación sufrieron amenazas, ataques y persecuciones por parte de políticos que escudados en carta documentos y declaraciones mediáticas, amenazaron con el inicio de acciones legales a la prensa, por el solo hecho de brindar información a la ciudadanía.

En ese sentido el presidente de la Asociación de Periodistas de Salta, Fernando Climent, sostuvo que respaldarán el trabajo periodístico y consideró que ejercer la profesión en Salta se volvió “muy difícil”.

Uno de los funcionarios que decidió denunciar a la prensa fue el diputado nacional Andrés Zottos. “Lo que no entienden es que no son reyes, no son emperadores y no estamos en la época media. Están desviando su función, y desconociendo la nuestra”, sostuvo Climent.

Aquí el comunicado de Apes:

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) destaca y respalda la investigación realizada por los periodistas de FM Noticias Agustín Poma y Alexis Miranda en la que denuncian el intento de cobro o cobro efectivo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de funcionarios y legisladores de la provincia de Salta.

Tomando la defensa del ejercicio periodístico y la libertad de expresión como base fundacional de la Asociación de Periodistas de Salta, repudiamos enérgicamente todo acto de intimidación e intento de censura de los que son objeto los dos periodistas. En efecto, luego de que la investigación fuera publicada y replicada en medios locales y nacionales, Poma y Miranda recibieron afrentas verbales, declaraciones descalificatorias, ataques a su credibilidad y profesionalismo y amenazas de acciones legales mediante intimaciones cursadas a sus respectivos medios de comunicación.

Desde APeS anticipamos sobre los peligros de las acciones que tomaron algunas de las figuras políticas que se ven inmersas en este escándalo. Advertimos que las conductas temerarias ejercidas por quienes intentan amedrentar el libre ejercicio del periodismo mediante el envío de cartas documentos certificadas o llamadas telefónicas, no lograran redimir su falta de ética o legalidad.

Por todo ello, instamos a los Poderes del Estado a que intervengan en consecuencia, procurando la mayor celeridad posible en las investigaciones; al mismo tiempo asuman la responsabilidad por la integridad física de los periodistas, y garanticen en forma plena la libertad de prensa como derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional.

APeS no permitirá bajo ningún concepto que se vulneren, obstruyan o restrinjan los derechos y libertades con las que cuenta un periodista al momento de ejercer su labor.