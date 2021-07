Hasta anoche, el armado no incluía al Partido Justicialista saenzcista. Hubo sorpresa en las filas, pero aún no está todo dicho.

El camino hacia las PASO del 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre quedó iniciado con la inscripción de las alianzas que competirán en las urnas y que buscan renovar en Salta, tres bancas a diputados.

Hasta anoche, El Frente de Todos quedó conformado por: Partido de la Victoria, Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, partido Kolina, partido Frente Grande, partido Izquierda Popular, Partido del Trabajo y del Pueblo, partido Felicidad, partido de la Cultura, de la Educación y el Trabajo.

Resta saber si hasta el mediodía podría sumarse el P.J. cuya dirigencia responde directamente al gobernador Gustavo Sáenz. Es tan débil la voluntad del Oso Leavy que los K locales fueron a patalear a Buenos Aires, casi como nenes incomprendidos. No encontraron el respaldo que buscaban: El Ministro Eduardo Enrique “Wado· de Pedro les dijo que en todo el país el peronismo y el Frente de Todos iban juntos y que Salta no podía ser la excepción. Los osistas patalearon un poco más. Wado fue contundente: “si no quieren, hagan unas PASO”. Eso y mandarlos a cagar es lo mismo, porque el kirchnerismo salteño no junta ni el 10% de los votos que suma el saencismo (quizá menos, ese porcentaje se va a saber en agosto).

Cuando todo estaba ya cocinado y la resignación se había apoderado de la militancia, hubo un viraje de último momento que luego fue comunicado oficialmente: “Se constituye en Salta el Frente de Todos para las elecciones nacionales. La alianza electoral del 2019 fue reivindicada este miércoles 14 de julio, cuando las dirigencias partidarias que integran el frente electoral para las nacionales, han vuelto a confiar en el poder de decisión de la ciudadanía, quien en las instancias de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que se realizarán el día 12 de septiembre de 2021 ocasión donde se dirimirá las mejores personas para ocupar los cargos nacionales legislativos que se dirimen en este año”,.

Para las nacionales el saencismo ya tiene candidata: Pamela Calleti. Irá en primer lugar o en segundo. Pero es la fija, aunque no exista para el electorado. Otro es Emiliano Estrada, que mide en las encuestas menos que un documental en la televisión pública

Habrá que esperar si finalmente el PJ también repite la «alianza» provincial de no mediar mas acuerdos.

Mientras, en el Frente de Todos se barajan cuatro nombres: El camionero Jorge Guaymas quien picó en punta contratando un espacio radial por una jugoso monto que no provendría de sus propios bolsillos para instalarse mediáticamente; Gonzalo Quilodrán, que tampoco mide más (sería extraño ver a un egresado del Colegio Belgrano llevando las banderas de lo nacional y popular); Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera (desesperado por los fueros porque tiene varias causas abiertas) y el Rana Villa, sobre quien ni siquiera vale la pena hacer un chiste.

Esa es la terna más competitiva que tiene el Frente de Todos. Y así pretenden discutir lugares.