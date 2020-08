Ni siquiera se conocen los resultados locales de la pandemia de coronavirus en curso, pero los posibles candidatos para 2021 ya se animan a pergeñar los primeros discursos hacia las inciertas elecciones legislativas. Para los oficialismos provincial y municipal, será la primera evaluación en gestión. Para la oposición, la posibilidad de mostrar que existe, y que puede ser alternativa de poder en 2023.

Rodolfo Bayer

Ni una pandemia los detiene. Siempre están detrás de las candidaturas y los cargos de poder. En pleno distanciamiento social, y en medio de una crisis profunda para el grueso de la población ya piensan en el 2021. El Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados serán el plato fuerte del territorio aunque un poco menos desequilibrante, el Senador por la Capital también será una batalla de final abierto. En el primero de los casos una presidencia nueva y tibia pone en riesgo la continuidad de la conducción, y los tiburones huelen el olor a sangre que llega desde el Carlos Xamena. Darío Madile tiene que renovar diplomas, o apuntará a sesionar los jueves con Mashur Lapad y Antonio Marocco.. En el segundo de los casos, solo el arribo de Miguel Isa pone en guardia a Esteban “Tuti” Amat, que encima tiene el reglamento indio, que le otorga mandato por dos años al presidente del cuerpo. Detrás aparece la pelea pesada de Buenos Aires, donde Martín y Andrés ya giran en una pista fría. Ambos son los pilotos austeros que perdieron el sponsor. Tienen pocos neumáticos y necesitan clasificar. Dos volantes que pueden terminar chocando contra el paredón de la recta principal. Transpiran el micrófono tratando de convencer, solo porque quieren volver a ser. En medio nadie lo dice, pero todos lo piensan: si en 2021 nos va bien, la intendencia capitalina está para cualquiera.

Largaron

El sábado pasado Cuarto Poder planteó en la escena política la vuelta de Miguel Isa a las ligas locales. Solo se adelantó una mirada a la cocina electoral de 2021. La información sorprendió únicamente a los distraídos. Porque más allá del Covid 19 (que se comió todas las certezas), los gladiadores afilan las espadas temprano, porque saben que habrá combate en la tarde. El desembarco de Andrés Zottos en el éter radial del oficialismo puso de manifiesto la necesidad del tartagalense de renovar la banca salteña en el Congreso Nacional. Paralelamente Martín Grande –con el mismo objetivo- abusa de los videos y las payasadas amenas, para ir ganando permiso en las casas del electorado encerrado por la pandemia y apunta al viejo MID salteño. La población ni siquiera sabe si volverá votar con voto electrónico U, o si pasará a su sistema más seguro como la boleta única en papel. Algo que tampoco le quita el sueño a la ciudadanía, refugiada en su forzada introspección familiar. Mientras tanto David Leyva y Emiliano Durand, sueñan con el sillón de Darío Madile, y ya se encuentran trabajando en el tema. El rey de la cumbia turca tiene como antecedente cercano su candidatura a intendente, perdiendo con Bettina Romero. Pese al resultado, nadie le saca la campaña de instalación que trae del 2019 y que hará valer en 2021. Jorge Emiliano Duránd Lambrisca monopoliza carapantallas en la ciudad. Este manejo de la publicidad callejera (donde ya está instaladísimo hace meses) y su portal de internet, son armas de grueso calibre a la hora de los tiros. Iría por el oficialismo, pero también podría ser quinta columna. Una seria amenaza para Madile, quien no puede despegarse de su excelente relación con Bettina y es mirado con recelo por la propia tropa en su exceso de tibieza. Por su parte, la hija del senador nacional por estos días solo piensa en el contrato de la basura. En cualquiera de los escenarios, el primo político del gobernador pierde terreno en la continuidad al frente las sesiones del miércoles. Es obvio que también perdería una importante caja, y los cafés de máquina, donde moja las medialunas. Ni que hablar de soñar con la intendencia. Intendencia que está para cualquiera, aunque esto suponga una durísima derrota para el romerismo en su principal bastión electoral.

Mal mirada

Una encuesta privadísima dejó por estos días el ánimo por el piso en el neoromerismo, que por el momento se nuclea en el CCM detrás de la intendenta capitalina, Bettina Romero. Los resultados de la consulta -hasta ahora totalmente secreta- dan cuenta de una caída importante en la imagen de la jefa comunal, y también de la gestión municipal que encabeza desde diciembre pasado.

La medición encargada en la ciudad más poblada de la provincia fue entregada este martes a las oficinas de Av. Paraguay, y los resultados cayeron como una bolsa de cemento sobre el pie en ojotas. La consulta habría sido realizada hace unos diez o quince días atrás y dice que más del 50% de los consultados desaprueba la gestión municipal, mientras la imagen personal de la intendenta supera holgadamente el 65% de valoración negativa, lo que pone en serio riesgo una eventual reelección o una aspiración más alta, con destino Grand Bourg

Missign

El que tuvo una semana difícil fue Andrés Suriani, quien no pudo por estos días cumplir con su liturgia aparentemente ciudadana, de pasear por los pisos de TV y Radio, para expresar toda su oposición a debates donde nadie lo invitó, y donde su opinión resulta intrascendente, como la interrupción voluntaria del embarazo, o el matrimonio igualitario. Su habitual paseo sin peligros esta semana no pudo ser, tras conocerse la fastuosa inversión inmobiliaria del periodista legislador en San Lorenzo, donde ostenta un terreno de 26 millones de pesos, más construcción de casa y planos. La publicación de este medio la semana pasada desató todas las miradas sobre el periodista/político, quien preventivamente cambió su foto de perfil en wahstapp y dejó de atender las llamadas, de esos medios que suele utilizar en su recolección gratuita y constante de voluntades populares, quienes del otro lado de la pantalla escuchan el discurso más dulce para sus oídos. “Un dotor que dice lo que hay que decir”. Lejos de esas aventuras Suriani debió bajar su alto perfil. Escuetamente la niña que le lleva adelante la prensa del diputado aseguró que compró la propiedad en la villa en mejores condiciones económicas a las públicas, y que se trató de un buen negocio familiar (la compra). No dejó trascender el precio pagado, aunque dijo que todo es legal, que no agregaría mas nada. Pero el dato pegó fuerte en el mundo de la gente bien informada de Salta. El detalle del Palacio Celeste no estaba en el circuito de información y el dato que publicó Cuarto Poder volvió al ratificar aquello del Periodismo de Anticipación. Los más esclarecidos en las mesas céntricas proponen a Andrés Suriani y José Alfieri (pepe dormilón), como Ministro y Secretario de Hacienda de la Provincia. Después de todo entre los dos, suman más patrimonio que el humilde expresidente Manuel Godoy. Más patrimonio? O acaso es el mismísimo Godoy quien construye en sus hectáreas sanlorenceñas, medianera mediante con Juan Manuel Urtubey, sinónimo de hipoteca.

Luego de Titi

La primavera está a la vuelta de la esquina y comienzan a florecer hasta los candidatos para disputar el sillón más importante del CCM en 2023. Ni siquiera Miguel Isa se borra de esa pelea. Nombres como Sonia Escudero, Matías Posadas, Ricardo Villada, Lucas Godoy, Javier David, Andrés Suariani, Alfredo Olmedo, pueden pedir ese plato de entrada.

Amarillo el 22

La pésima imagen de Jair Bolsonaro, en un Brasil derrumbado ante el coronavirus, quizás sea la primera explicación que encontraron aquellos que se preguntaban por Alfredo Olmedo y su llamativa desaparición de los titulares. Otros, más racionales, apostaron a que se mudó a la cosecha de aceitunas, que de por sí es todo un arte. Sin embargo, la última data local dice que estaría internado en una clínica de residencia donde intentan infructuosamente despegarle el chaleco, aunque no trascendió mayor detalle. Nadie pudo precisar si se trata de un establecimiento de acceso voluntario o no, tampoco su ubicación. Sí se aportó en la sobremesa de un guiso en San Lorenzo (con protocolo), que en Entre Ríos hay una importante granja de desintoxicación de la iglesia Adventista, donde producen los productos alimentarios Granix. En este lugar se hacen retiros para quienes quieren dejar el cigarrillo, relajarse por tensiones, bajar de peso, controlar otros consumos. Por ahora no mucho más pudo saltar el cerco del misterio.