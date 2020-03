El director del «El Destape» confesó que enfrenta problemas de financiamiento y que el gobierno nacional no cumplió con el acuerdo al que habían llegado. «Lamentablemente así no vamos a poder mantener nuestra estructura, no hay forma», se lamentó.

El periodista afín al kirchnerismo y fundador de «El Destape» Roberto Navarro reconoció en su editorial que tenía un acuerdo de pauta publicitaria con el gobierno de Alberto Fernández, pero que este no cumplió durante los primeros tres meses del año. Ahora evalúa el cierre del multimedio fundado durante el gobierno de Mauricio Macri tras su salida de C5N.

«Nosotros nacimos en la emergencia, nacimos en la censura. Medíamos 7 puntos cuando C5N medía un punto y medio», comenzó relatando Navarro. «Teníamos muy poca pauta hasta que cuando ganó Alberto hicimos acuerdos con el gobierno entrante. Y dijimos ‘nos mantenemos 3 años sumando suscripciones y pauta, le damos crecimiento muy rápido y salimos a garantizar la pluralidad informativa en el país’, porque ya sabíamos que no iba a haber ley de medios y que Clarín iba a querer quedarse con todo», añadió.

El conductor precisó que invirtió en el multimedio dando por sentado que los fondos llegarían, pero que en los primeros tres meses del año aún no lograron cobrar. «Compramos la radio, tomamos más gente y dijimos este es el momento». «El gobierno no cumplió, por desorganización, por decisión, no lo sé». «Lamentablemente así no vamos a poder mantener nuestra estructura, no hay forma. Es una pena porque ya somos el sexto portal del país, el portal progresista más grande, tenemos una de las mejores radios. Pero si no hacemos nada terminamos cerrando», sostuvo.