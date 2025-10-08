El empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero reconoció públicamente su vínculo con la familia del senador nacional Juan Carlos Romero. Lo hizo en una entrevista radial, el mismo día en que la Corte Suprema confirmó su extradición a Estados Unidos.



En una entrevista con Reynaldo Sietecase en el programa La Inmensa Minoría, el empresario Fred Machado —acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa— reveló que asistió al casamiento de la exintendenta de Salta, Bettina Romero. “Estuve en el casamiento por mi relación con la familia Lavaque”, reconoció el polémico empresario, quien también estuvo vinculado al financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2019 del entonces candidato José Luis Espert.

Durante la entrevista, Machado intentó relativizar su relación con el exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero. Si bien negó haberle vendido un avión, admitió haber tenido trato con personas del entorno familiar. La declaración cobra relevancia en medio de las sospechas sobre los lazos entre el empresario y distintos sectores del poder político y económico argentino.

La confesión se conoció el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que es “procedente” la extradición de Machado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de activos y estafas millonarias. El fallo deja sin efecto los últimos intentos del empresario por evitar su envío al país del norte y reaviva las preguntas sobre sus conexiones en la Argentina.

La sugerente respuesta de Bettina:

Justo mientras Machado rompía el silencio, la exintendenta capitalina realizó un sugerente posteo vía X que anticipó «operaciones» en Salta: «Así de evidente es: los mentirosos acumulan mucho odio. El clima en Salta hoy 🫤 mentiras, operaciones y trolls. Puras calumnias, odio, todo humo y show», escribió en su cuenta. ¿Abriendo el paraguas?