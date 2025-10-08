Por primera vez en la historia electoral argentina, la Boleta Única de Papel será utilizada de forma simultánea en todo el país para cargos legislativos nacionales, reemplazando el sistema tradicional de boletas partidarias múltiples. Este recurso reúne en una sola hoja oficial todas las agrupaciones y listas de candidatos inscriptas, permitiendo a cada votante visualizar de manera completa la oferta al momento de emitir su voto.