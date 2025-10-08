El 26 de octubre, la provincia de Salta participará en la renovación legislativa nacional bajo un nuevo formato electoral: la Boleta Única de Papel (BUP). Ese día, 1.111.029 de salteños incluidos en el padrón oficial, acudirán a las urnas para definir la nueva composición de ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Por primera vez en la historia electoral argentina, la Boleta Única de Papel será utilizada de forma simultánea en todo el país para cargos legislativos nacionales, reemplazando el sistema tradicional de boletas partidarias múltiples. Este recurso reúne en una sola hoja oficial todas las agrupaciones y listas de candidatos inscriptas, permitiendo a cada votante visualizar de manera completa la oferta al momento de emitir su voto.