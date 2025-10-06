Salta recibe a jóvenes tenistas de todo el continente

El Sporting Club fue el escenario de la presentación del Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200. Este evento, que se celebra desde hoy hasta el 11 de octubre, congregará a los tenistas más destacados de Sudamérica y del mundo en las categorías Sub 14 y Sub 16. Simultáneamente, la provincia acoge el 5° Nacional de Menores.

Con el firme respaldo de la Secretaría de Deportes, la Asociación Salteña de Tenis (AST), liderada por su presidente, ha realizado la presentación oficial del prestigioso torneo COSAT Grado 1 y el ITF J200, un evento internacional juvenil de gran relevancia que se lleva a cabo en nuestra ciudad desde este 6 al 11 de octubre.

El Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200 forman parte integral del calendario oficial tanto de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) como de la Federación Internacional de Tenis (ITF), lo que implica la asignación de valiosos puntos para el ranking mundial juvenil. Este año, la provincia se va a preparar para recibir a cientos de talentosos jugadores provenientes de diversas partes del mundo, quienes competirán en un evento que se ha consolidado como uno de los más destacados y prestigiosos de la temporada tenística juvenil.

El acto de lanzamiento contó con la distinguida presencia del subsecretario de Deportes, Federico Abud, quien expresó su profundo orgullo por la oportunidad que tiene Salta de ser sede de un torneo de esta magnitud. Abud resaltó que este tipo de eventos no solo contribuyen al fortalecimiento de la formación deportiva de los jóvenes atletas locales, sino que también consolidan la posición de la provincia como un destino privilegiado para la realización de competiciones internacionales de primer nivel.

Por su parte, Álvaro Chalabe, presidente de la AST, manifestó su gran satisfacción por la organización conjunta del COSAT Grado 1 y el ITF J200 en la provincia. Chalabe destacó que la presencia de los jugadores juveniles más prometedores de Sudamérica y del mundo en las instalaciones del Sporting Club es una clara demostración del arduo y constante trabajo que la asociación lleva a cabo para promover y fomentar el desarrollo del tenis en Salta.

De manera simultánea a estos torneos internacionales, se está desarrollando el Quinto Nacional de Menores, que dio inicio el 30 de septiembre. Este evento de carácter nacional reúne a los 300 mejores jugadores juveniles del país, quienes compiten en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en la rama femenina como en la masculina.