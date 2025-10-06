Durante la tarde del domingo se registraron múltiples focos ígneos en distintos sectores de la ciudad de Salta, los cuales fueron controlados.

Los incendios iniciaron en barrio Mi Refugio, en las avenidas Gato y Mancha y del Carnaval de Villa Palacios. También, en la ruta 26, kilómetro 8, en la zona de San Luis. Tras intensas tareas, todos los focos fueron contenidos y los equipos permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento para evitar la reactivación del fuego.

Se destacó la coordinación entre las distintas fuerzas de emergencia que permitió una rápida respuesta ante los llamados de vecinos a través del Sistema 911.

Las autoridades reiteraron la prohibición de realizar quemas de pastizales, residuos o restos de poda, y recordaron que arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos puede generar incendios de grandes proporciones.

Finalmente, se recomendó a la comunidad dar aviso inmediato al 911 ante cualquier foco de incendio o situación de riesgo similar.