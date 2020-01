El caso de los 20 millones robados en una casa de Villa 20 de Febrero quedó a cargo de la Fiscal penal Ana Salinas Odorisio, desde este miércoles. Es la causa que trascendió en esta jornada y los indicios apuntan a que el damnificado, por decirlo de alguna manera, sería el ex Secretario Administrativo de la Cámara de Diputados, José Alferi.

Lo que ahora tiene a su cargo Salinas Odorisio es el hecho por el cual le sustrajeron en la madrugada del martes pasado esta suma millonaria a los ojos del resto de los mortales, aunque nominada en Euros y en dólares. De acuerdo a la hipótesis inicial con la que comenzó el trabajo de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, Alferi atesoraba estas millonadas a la que los delincuentes fueron casi sin hesitar.

Para atrapar al ladrón

De los hechos tal como se los transmitió el ex mano derecha de Manuel Santiago Godoy a la Fiscal, lo importante a tener en cuenta es que este martes por la madrugada, cuando se encontraba a los brazos de Morfeo los intrusos lo amenazaron, lo ataron y así se llevaron el maletín repleto con u$s 270.000 y € 30.000. Traducidas ambas cifras a peso es que totalizan los $ 20 palos que hasta el lunes por la noche había en su domicilio de barrio 20 de Febrero.

El ex Secretario administrativo le asignó a estos fondos sustraídos un origen en ahorros personales, logrados mediante un esfuerzo denodado durante décadas, en particular la última en la que fue el colaborador de máxima confianza para el ex titular de la Cámara baja provincial. De todas maneras, para la doctora Salinas Odorisio quedará la tarea de verificar la exactitud de la versión ofrecida por Alferi o dar parte a las autoridades federales que entienden en cuestiones relativas a la legalidad de estas grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, la AFIP.

Por donde comenzar

De manera provisoria, la titular de la Unidad contra Robos y Hurtos dispuso una serie de medidas que apuntan a dar con los dos sujetos que cometieron el hecho denunciado por “PP” Alferi. En esta dirección, Salinas Odorisio ordenó el cumplimiento de diversas resoluciones que dispuso para la identificación y posterior captura de los asaltantes.

Por lo pronto, esta novedad que ahora confirmó la Fiscalía es probable en un grado elevado que suscite un auténtico terremoto político en las filas del Frente de Todos, dada la cercanía que objetivamente mantuvo Alferi con el ex presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy, y el resto de esta misma familia de la política gaucha.