Un trabalenguas que ni en lenguaje mataco alcanza para entender es lo que rodea al silenciado misterio por los $ 20 millones o más que le fueran robados al otrora mano derecha de Manuel Santiago Godoy cuando presidió la Cámara de Diputados. En relación al AlferiGate, el ex titular de la Cámara baja parece que no se mostró muy conforme con la decisión de su reemplazante para auditar todos los números del cuerpo parlamentario.

En cambio, Esteban Amat reiteró este martes la necesidad que la Auditoría General de la Provincia escudriñe los 16 años en que Godoy estuvo al frente de Diputados, escoltado por José Alferi como Secretario Administrativo. El flamante presidente de este órgano legislativo refrendó esta decisión, al razonar que “claro que tiene que ver” la necesidad que un organismo de control cumpla con su función, al analizar un lapso de tiempo tan extenso y con el volumen de dinero que pasó por estas dos manos.

Además, Amat precisó que el agravante salta a la luz porque “se le hace un robo” por montos millonarios a quien “estuvo 16 años al lado del diputado Godoy”. El sustituto del hoy dirigente del Frente de Todos en Mitre 550 se escudó en que acudiendo a la Auditoría para garantizar la transparencia “y porque no tienen nada que ver los diputados ni la Cámara, y si tiene que ver, que lo diga la Auditoría o la justicia, pero no voy a ser cómplice de algo que no creo que esté pasando”, le dijo al periódico El Expreso

El nuevo titular del cuerpo contó que Godoy volvió de sus vacaciones tres días después del multimillonario robo denunciado por su ex administrador parlamentario. Tras la interrupción de este descanso, MSG fue directo al grano y le “preguntó para qué la auditoría, si está todo bien”, destacó en referencia al Alferi Gate.

En cuanto a la tarea contable y financiera que comenzó la AGN hace unas semanas atrás, Amat resumió que sus integrantes “ya están trabajando” en dilucidar origen y destino de cada peso que transitó por Diputados. De todas maneras, recordó que al finalizar la gestión Godoy se sorprendió “con una resolución de 24 personas en planta que nombraron 30 días antes de que se vaya Godoy”, la cual era improcedente y así se le dio de baja.