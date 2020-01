Se trata de Luz una estudiante trans de 23 años del Bachillerato Popular Travesti/Trans Mocha Celis a quien la acusan de matar a otro integrante de la comunidad lgbt+. Aseguran que la llamaron a la escena del crimen para inculparla.

Integrantes de la comunidad lgbt+ piden por la absolución de Luz, una mujer trans salteña hoy viviendo en Buenos Aires con prisión domiciliaria en el Hotel Goldorin.

Según informaron que desde julio del 2018 está presa “por un crimen que no cometió: está acusada de intento de asesinato triplemente agravado contra una persona de la comunidad LGBTI+, condena que le significaría una cadena perpetua en prisión. Los responsables del crimen no están siendo buscados ni investigados. La Fiscalía se conformó con acusar a una compañera trans, sólo por el hecho de haber estado fortuitamente en la escena del crimen, a pesar de ella no saber que en el lugar al que ella había entrado a hacer un servicio sexual, había una persona golpeada. Su presencia bastó para que se la responsabilice de un delito que no cometió, reforzando el estigma social y la violencia que ejerce sistemáticamente la justicia patriarcal homodiante y transodiante. Tanto Luz, como la persona agredida, son dos víctimas”.

Fue así que iniciaron una campaña digital para pedir por su absolución. ¡Absolución para Luz! Presa por ser trans

Actualmente, luego de estar nueve meses detenida en el penal de Ezeiza, Luz espera su juicio con prisión domiciliaria en el Hotel Gondolín, donde sus compañeras la están cuidando y sosteniendo –emocional y materialmente. El 20 de febrero del 2020 comienza el juicio.