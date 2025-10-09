Inauguran un anfiteatro en honor a “Las Voces de Orán“ 

El lugar fue bautizado en honor al reconocido conjunto folclórico, debido a su destacada trayectoria a nivel provincial y nacional, así como en memoria de su fundador, Federico Córdoba.

En una ceremonia emotiva y significativa, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración del nuevo anfiteatro «Las Voces de Orán», un espacio cultural ubicado en el complejo Teleférico Ala Delta. Este anfiteatro representa un homenaje al reconocido conjunto folclórico salteño «Las Voces de Orán», destacando su valiosa trayectoria y su contribución esencial a la identidad cultural de la provincia de Salta.

El anfiteatro se emplaza en un entorno natural privilegiado, situado en la cima de un cerro y dotado de una pequeña tribuna rodeada de una exuberante vegetación. Este diseño crea un ambiente único y acogedor, ideal para la celebración de eventos culturales y artísticos de diversa índole.

Durante la ceremonia inaugural, el gobernador Sáenz, acompañado por los integrantes de «Las Voces de Orán», tuvo el honor de descubrir una placa conmemorativa en memoria de Federico Córdoba, fundador del conjunto, en la que se puede leer la emotiva frase: «Bajo tu cielo estaré Salta, cuna de mi ser…».

En su discurso, el gobernador Sáenz resaltó que la elección del nombre «Las Voces de Orán» para el anfiteatro constituye un merecido reconocimiento a los talentosos músicos salteños que integran este emblemático conjunto. Subrayó su invaluable contribución a la preservación y difusión de la identidad cultural de Salta, considerándolos verdaderos «embajadores del folklore provincial, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones en todo el mundo».

El gobernador también expresó su profundo orgullo por los artistas que representan a Salta y manifestó su admiración por cada uno de ellos. Recordó con especial afecto a Luis Federico Córdoba, quien falleció en julio pasado y se convirtió en una leyenda del canto popular salteño, afirmando que «sigue presente con su voz en cada una de sus canciones».