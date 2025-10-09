La Planta Asfáltica Municipal renovó los 100 metros de mendoza al 1.400

El proceso incluyó el fresado para nivelar la superficie, seguido de la aplicación de liga y malla geotextil, culminando con la colocación de un nuevo pavimento de rápido secado, lo que permite habilitar la calle poco después de finalizar los trabajos. Estas obras se realizan con recursos y personal de la Planta Asfáltica municipal.

En el marco de un ambicioso plan de recuperación vial, la Municipalidad está llevando adelante obras significativas en diversos puntos estratégicos de la ciudad, con el firme propósito de optimizar la circulación vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Actualmente, uno de los frentes de trabajo se encuentra en la calle Mendoza al 1400, específicamente entre las intersecciones de Lamadrid y 10 de Octubre. Este tramo presentaba una calzada deteriorada, con deformaciones que complicaban el tránsito y ponían en riesgo la seguridad de conductores y peatones.

Para abordar esta problemática, el equipo municipal implementó un proceso integral de repavimentación. Inicialmente, se realizó un fresado para nivelar la superficie, eliminando las irregularidades existentes. Posteriormente, se aplicó una capa de liga y se extendió una malla geotextil, elementos fundamentales para garantizar la durabilidad y resistencia del nuevo pavimento. Finalmente, se procedió a la colocación de una moderna carpeta asfáltica de rápido secado, lo que permite minimizar las interrupciones en el tránsito y habilitar la vía en un tiempo récord.