El hombre tiene 31 años y fue condenado a 3 años de prisión condicional y se le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 300 metros.

Este miércoles hubo sentencia en Ciudad Judicial por un caso de grooming y abuso sexual simple en perjuicio de una menor de 15 años. Su vecinos de 31 años se había contactado primero por WhatsApp y luego de haberla citado en su vivienda, allí la abusó con tocamientos en zona íntimas. La Justicia decidió condenarlo a 3 años de prisión condicional, a la prohibición de acercamiento y al sometimiento a tratamiento psicológico.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra el condenado. En enero de 2023, la madre de la adolescente de 15 años al momento de los hechos, radicó la denuncia en su representación.

La mujer manifestó que su hija, en ocasiones, colocaba el chip de su celular en el teléfono de ella, lo que generaba una cuenta de WhatsApp asociada al número de la menor. Fue así como la denunciante descubrió que su hija recibía mensajes de un número de teléfono perteneciente al acusado, quien es vecino de la familia.



Del análisis del contenido de los mensajes extraídos del teléfono celular de la víctima, se constató que el acusado solicitaba fotografías de índole íntima y la invitaba a su domicilio con el propósito de mantener encuentros sexuales. Por su parte, durante la declaración testimonial en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la adolescente manifestó que el individuo la sometió a tocamientos en varias oportunidades.



El grooming, tipificado en el Código Penal en el artículo 131, se refiere al contacto que un adulto mantiene con un menor de edad, mediante medios electrónicos, con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.