La Fiscalía Federal de Tartagal imputó al exdiputado provincial salteño Luis Gerónimo Cisneros y a otros cinco acusados por asociación ilícita y contrabando agravado de granos, en una causa que investiga el tráfico ilegal de más de 15.000 toneladas de soja, maíz y trigo hacia Bolivia mediante cartas de porte falsificadas.

Según la investigación de la fiscal federal Lucía Orsetti, los acusados integraban una estructura delictiva que utilizaba depósitos comerciales en Salvador Mazza, cuyos fondos desembocaban directamente en territorio boliviano.

La maniobra consistía en falsificar la documentación de transporte de granos y redirigir la carga a predios conocidos como Klum y Exeni, desde donde la mercancía era trasladada en vehículos pequeños para cruzar la frontera de forma ilegal.

El empresario Pablo Emanuel Arequipa, señalado como uno de los líderes de la organización junto a Cisneros, logró huir antes de los allanamientos y tiene pedido de captura nacional e internacional.



Los acusados y las imputaciones

En total, seis personas quedaron imputadas por asociación ilícita y contrabando agravado:

Luis Gerónimo Cisneros (exdiputado provincial)

Alejandro Fernando Pedraza

Jean Denis Toledo

Leandro Nahuel Toledo

Jorge Gabriel Arenas

Willans Ygnacio Dorado

Cinco de ellos recibieron prisión preventiva, mientras que Arenas fue excarcelado bajo medidas restrictivas.



Operativos y secuestros

Durante los nueve allanamientos realizados en Tartagal y Salvador Mazza, la Gendarmería Nacional secuestró armas, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y abundante documentación vinculada al contrabando.

En los depósitos se incautaron más de 10 toneladas de granos transportados en camiones con cartas de porte irregulares, valuados en más de 69 millones de pesos.

La fiscal Orsetti relató que en la vivienda de Arequipa encontraron indicios de una fuga apresurada: comida servida en la mesa y un colchón rajado, donde se sospecha que escondía dinero.

Millonarias ganancias y facturación irregular

Según los registros fiscales, entre 2022 y 2024 la organización movió 15.599.962 kilos de granos, con facturaciones multimillonarias:

Spray and Seeds Agroservice S.A.S. y Sergesa SRL (Arequipa): más de 1.418 millones de pesos en 2024.

LU.MA.CIS SRL (Cisneros): más de 44 millones de pesos en menos de un año.

La Fiscalía no descarta que la banda también haya incurrido en lavado de activos.

Próximos pasos en la causa

La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dictó prisión preventiva para la mayoría de los imputados, mientras avanza el análisis de la documentación secuestrada y de los teléfonos móviles incautados.



La investigación continúa y se esperan nuevas imputaciones en los próximos meses, ya que los fiscales sospechan que la red criminal podría estar vinculada a otros once expedientes por contrabando de granos en el norte argentino.