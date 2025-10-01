Salta en alerta sanitaria por fiebre amarilla 

La vacuna es la mejor prevención, pero dejó de ser gratuita en agosto y actualmente no hay stock en Salta. Se espera recibir dosis a través de un sistema de preventa a un costo de 220 mil pesos por dosis.

La posible reintroducción de la fiebre amarilla, transmitida por el mismo mosquito que el dengue, zika y chikunguña, genera preocupación en Argentina, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil y Bolivia, ya que un brote en Brasil y algunos casos en Bolivia han puesto en alerta al sistema de Salud Pública de Salta.

La infectóloga Adriana Falco advirtió que la mortalidad de la fiebre amarilla es significativamente mayor (30-50%) que la del dengue (0,1%), y la principal medida de prevención es la vacuna, que hasta agosto era gratuita, pero ahora debe ser pagada por quienes viajen al exterior.

Sin embargo, actualmente no hay stock de vacunas contra la fiebre amarilla en Salta. Se espera que las dosis lleguen a través de un sistema de preventa, con un costo de 220 mil pesos por dosis. Esta medida se tomó para evitar el desperdicio de vacunas no utilizadas.