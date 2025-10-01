El ex gobernador fue parte del plenario inaugural de “Primero la Patria” junto a ex mandatarios y dirigentes justicialistas de todo el país.

Fue en el lanzamiento de Primero la Patria que se hizo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y contó con las palabras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a través de un mensaje de voz manifestó su apoyo a la conformación del nuevo espacio y remarcó la necesidad de «volver a construir un país en el cual puedan vivir los 47 millones de argentinos».

Ayer estuvieron presentes el titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner; el exministro de Educación, Nicolás Trotta; el sindicalista y expresidente del PJ porteño Víctor Santa María; y el histórico dirigente peronista “Juanjo” Álvarez. También los ex gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego); los legisladores José Glinski (Chubut), Gisela Marziotta (CABA), Hilda “Beba” Aguirre (La Rioja), Guillermo Snopek (Jujuy), Teresa García (Buenos Aires), Carlos Castagneto (Buenos Aires), Gabriela Estevez (Córdoba) y Sebastián Benitez Molas (Chaco); el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y el ex candidato a gobernador de Corrientes Martín “Tincho” Ascúa, entre otros.