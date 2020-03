AlferiGate y luego como si nada

El hermetismo alrededor del robo a Pepe Alferi, lo que puso al descubierto el dinero que movían, juega a favor de Manuel Santiago Godoy, quien no pasa un buen momento político aunque económicamente se encuentra en un muy buen momento.

Hay políticos que un día defienden a un gobierno como si fuese la panacea y años después son capaces de desligarse como si nada.

Manuel Santiago Godoy es un ejemplo perfecto de ello. Cuando Romero- padre e hijo- fueron gobernadores, allí estuvo “El Indio”. Cuando en el 2007, Urtubey ganó la gobernación dijo que había vivido engañado doce años y se calzó la camiseta del urtubeycismo hasta el año pasado cuando culpó al propio Juan Manuel por la estrepitosa derrota electoral.

Actualmente, fuera del gobierno, fuera del PJ local aunque dentro del nacional, y pensando en las próximas elecciones, Godoy, sigue dentro de la política pero con mucho cuidado. El pragmatismo es su arte. Y hoy por hoy en los márgenes del peronismo, luego de haber vallado la legislatura y haber boicoteado la lucha docente, agita a las huestes para que se levanten contra Sáenz.

Sin embargo, no lleva a fondo su oposición contra el gobernador. En la votación sobre la ampliación de los integrantes de la Corte de Justicia, se ausentó del recinto pese a que en los medios manifestó su oposición. Siempre equilibrista, el Indio mide con regla milimétrica cada paso.

Sabe que en política 2+2 no es igual 4 sino que 2+2 puede ser igual a 3. Con Sáenz nunca se llevó bien ya años atrás jugó en su contra mandando a votar por la izquierda de ese entonces y en lo últimos comicios señaló que el macrismo era su límite. Pero como el tiempo pasa y su peso político es cada vez menor no sería descabellado pensar que algo podría acordar más adelante. Es que a pesar de estar 15 años en la presidencia de la cámara baja no pudo ganarse una masa de adeptos; más bien, mientras disfrutó de los beneficios del paraíso urtubeicista una parte de la clase media acomodaticia se acercó a él pero que, ni bien se quedó sin miel el panal, se fueron como se va un barrilete cuando se le corta el hilo del carretel en una tarde ventosa. Así las cosas, “El Indio” se encuentra solamente con un mini bloque de 4 integrantes y espera aliarse junto al Partido de la Victoria.

Su salida del PJ salteño no solo se debió a cuestiones políticas sino también, y por sobre todo, a que la plata empezó a faltar. Ocurre que los aportes de los legisladores y de sus respectivos asesores dejó de ser tributada a las arcas peronistas y pasaron al partido PAIS.

Lo dejó en banda a Pepe

Durante el verano parecía que pasaba desapercibido, estaba en Brasil, donde intercalaba sus recorridas por el mar con el seguimiento de las designaciones nacionales, sin embargo, un escándalo interrumpió su tranquilidad.

La denuncia de “Pepe” Alferi colocó al “Indio” en el barro nuevamente ya que puso en evidencia la dimensión del dinero que manejaban.

En casi dos décadas, su mano derecha, se ganó plena confianza y llegó a estar a cargo de la plata que movía el clan; lo que entraba y salía de la cámara sumado a los aportes del PJ. Pese a esto, Godoy le soltó la mano.

En declaraciones radiales, pidió que “la Justicia Federal se ocupe y que dé las explicaciones Alferi: de dónde la sacó, si eran ahorros…. a mí no me pregunten nada”.

Otra vez el indio dio muestras de que no tiene problemas en despegarse. Una auditoria en rigor podría complicarlo y por eso, según comentan fuentes off the record, ya estaría moviendo fichas para que no sea salpicado por ninguna irregularidad.

Buen pasar

En política no le está yendo muy bien pero económicamente sí. Se podría decir que su capital político decrece proporcionalmente a la inversa de su capital económico. A las varias propiedades que tiene sumó una fastuosa casa en la ultra top villa San Lorenzo y se encuentra contento con Salta 12, medio que montó antes de dejar la presidencia.

A sus hijos también le va muy bien. Por ejemplo , Natalia Godoy, su hija es una exitosa abogada.

Entre su cartera de clientes el más importante es Jorge Brito. Precisamente es la Directora de la empresa Inversora Juramento, una empresa agropecuaria creada en 1990 por Jorge Brito que posee ochenta mil hectáreas en Salta, la mayor parte en los departamentos de Anta y Rivadavia, donde también tienen tierras vecinas Mauricio Macri, Nicolás Caputo, José Torello y la empresa IRSA.

En el Boletín Oficial de Salta, del siete de febrero 2018, se da cuenta de que “(…) por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria y Acta de Directorio de fecha 24/01/2.018 se resolvió designar los integrantes del Directorio con el mandato del ejercicio en curso, al señor Jorge Horacio Brito como Presidente, señor Jorge Pablo Brito como Vicepresidente y a los Sres. Marcos Brito, Santiago Horacio Seeber, Marcelo Miguel Meyrelles y Natalia Godoy como Directores Titulares y a los Sres. Francisco Müller Neto, Santiago Brito y Martín Roel.

Cuando a Manuel Santiago Godoy le consultaron no negó la conexión con el banquero aunque lógicamente como bien sabe hacer se desligó.