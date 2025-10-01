Faltan insumos para la IVE en la provincia 

Este domingo, la Asamblea Lesbotransfeminista se reunió frente al Hospital Público Materno Infantil en Salta, portando carteles con consignas como «Ni Una Menos» y exigiendo justicia para víctimas de femicidios y desapariciones, incluyendo a María Luz Herrera Leaño.

En la ciudad, la Asamblea Lesbotransfeminista se congregó frente al Hospital Público Materno Infantil este domingo, en el marco de la Jornada de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las manifestantes portaron carteles con consignas como «Ni Una Menos», «Justicia por Brenda, Morena y Lara», y «El Estado es responsable», visibilizando su lucha contra la violencia de género y la impunidad.

Durante la protesta, también se recordó a María Luz Herrera Leaño, desaparecida hace dos años, cuya familia sigue exigiendo respuestas a un Poder Judicial que consideran lento y a un Estado que perciben como ausente.

Cabe destacar que la Jornada de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se conmemora cada 28 de septiembre en América Latina y el Caribe, desde su establecimiento en 1990. Esta fecha se ha convertido en un símbolo de la lucha feminista contra las desigualdades y las violencias que afectan a mujeres y disidencias en toda la región.

Asimismo, la jornada de la Asamblea Lesbotransfeminista no solo fue un acto de memoria y reivindicación, sino también un espacio de denuncia. Verónica Liendro, referente de la Asamblea e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, describió la preocupante situación del acceso a la salud reproductiva en la provincia de Salta.

Liendro denunció que, desde el año pasado, el Hospital Materno Infantil carece de los medicamentos necesarios para que las personas gestantes puedan acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Esta situación, sumada al elevado costo de un aborto seguro (entre 150 y 180 mil pesos), obliga a muchas personas a recurrir a prácticas inseguras y clandestinas, poniendo en riesgo sus vidas.

La activista responsabilizó directamente al Estado por esta problemática. Si bien reconoció que los recortes presupuestarios provienen principalmente del gobierno nacional, también criticó la falta de voluntad política a nivel provincial para garantizar los derechos de las mujeres y disidencias. En este sentido, señaló el «total abandono» por parte de la gestión de Gustavo Sáenz y recordó que la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad se encuentra sin titular desde hace casi tres meses, lo que evidencia el desinterés oficial en la temática.