Los Juegos Evita recibieron a más de 360 atletas salteños

La delegación salteña, encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, arribó a Mar del Plata con más de 360 atletas. Luego de su registro,inician su participación en más de 35 disciplinas deportivas.

La provincia de Salta ha confirmado su participación en la edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita, el evento deportivo y social más destacado del país, que reúne a miles de atletas convencionales y adaptados provenientes de todas las provincias argentinas. Los deportistas salteños iniciaron el proceso de acreditación en el Centro de Educación Física Nº1, marcando el comienzo de su participación en esta importante competencia.

El evento, que comenzó ayer, se extenderá hasta el sábado, ofreciendo una plataforma para que los jóvenes talentos demuestren sus habilidades y espíritu deportivo. La delegación de Salta participa en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo atletismo, básquet 3×3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal y rugby, entre otras, mostrando la diversidad y el talento deportivo de la provincia.

«Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros deportistas, quienes hoy representan a Salta en un evento que simboliza la inclusión, la integración y los valores fundamentales a través del deporte. Desde el Gobierno de la Provincia, hemos realizado un gran esfuerzo para garantizar su presencia y asegurar que puedan competir en igualdad de condiciones. Hemos trabajado intensamente para proporcionar a cada joven las herramientas necesarias, ya que son nuestros representantes y el futuro del deporte salteño. Los Juegos Evita representan una oportunidad única para el crecimiento personal y deportivo, y estamos convencidos de que esta delegación dejará en alto el nombre de nuestra provincia, demostrando su dedicación y talento.»

Asimismo, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso al acompañar a la delegación, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión y el desarrollo integral de la juventud salteña.