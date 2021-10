“El diálogo entre todos los sectores es fundamental para construir el futuro”, dijo el candidato del Frente de Todos.

El candidato a diputado nacional, Emiliano Estrada, se reunió con el obispo de Orán, Luis Antonio Scozzina, para conversar sobre la mirada social de la Iglesia, en el marco del lineamiento que propone el papa Francisco en su última Encíclica Fratelli Tutti.

El responsable de la Diócesis de la Nueva Orán; que tiene jurisdicción eclesiástica sobre los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia, y parte de los departamentos de Iruya y Santa Victoria se mostró preocupado por la situación social de los ciudadanos del norte provincial. En la oportunidad, el Obispo le detalló a Estrada la labor que vienen haciendo en esa región de la provincia, para sostener el tejido social, en un contexto muy complejo.

“Conversamos con Scozzina sobre el postulado Fratelli Tutti, donde el papa Francisco plantea que hay que hacer política para el bien común y universal, política buscando la dignidad humana. Allí Francisco insiste en que es necesario integrar la economía a un proyecto social, principio con el que concuerdo plenamente”, señaló Estrada.

Agregó, en este sentido: “el diálogo entre todos los sectores es fundamental para construir el futuro, necesitamos dialogar entre todos los sectores, desde el respeto, dando espacio a la cultura del encuentro. La política peleándose entre políticos no trajo nada bueno. Nosotros tenemos propuestas claras, concretas, viables. Yo no me defino por lo que no soy o no quiero. Hago política porque tengo la convicción de que estamos pensando siempre en resolver los problemas de la gente, a partir del consenso, escuchando al otro para ofrecer alternativas superadoras. No se puede hacer política sembrando desesperanza en los ciudadanos y exacerbando el odio. Hubo dos oportunidades en las que quienes gobernaron llegaron definiéndose como oposición a otro proyecto, sin propuestas, en el ´99 con de la Rúa y en el 2015 con Macri. La política se la construye movidos desde el amor, eso nos acercará a mejores soluciones y a una sociedad más tranquila. Lo que está en juego en la Argentina es muy importante. Vamos a un recambio generacional. Y queremos protagonizarlo.