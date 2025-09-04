Sandra Cabero y Daniel Oxandaburu, integrantes de la Comisión de Peregrinos en Alfarcito, ante la gran expectativa de caminantes provenientes de San Antonio de los Cobres convocan a convocan a servidores que quieran sumarse y colaborar.

A días de vivir nuevamente la fiesta religiosa más importante de la provincia, miles de peregrinos ya se preparan para partir al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro, pero también los colaboradores y servidores ya se encuentran ultimando los detalles para brindar asisitencia.

Tal es el caso de Sandra Cabero y Daniel Oxandaburu, integrantes del equipo del equipo de servidores “El llamado del Señor”, y del área de Seguridad de la Comisión de Peregrinos de la Puna, quienes llevan diez años renovando su pacto de fe y servicio.

Sandra Cabero, en diálogo con Profesional comentó que este año estarán apostados en la Finca “La Griselda” en Alfarcito, donde se ofrecerá el desayuno a los caminantes de la Puna y servicio de sanidad.

“Este año pensamos que más de 6 mil o 7 mil peregrinos estaremos asistiendo con curaciones de pies y masajes, y también con el desayuno”, sostuvo la mujer, quien nunca peregrino porque “siempre viví el Milagro desde el servicio”.

En tanto, Daniel, su pareja, hace unos años atrás fue diagnosticado con cáncer pero ningún año dejó de peregrinar. “Hace unas semanas atrás le hicieron unos análisis complejos y dieron resultados dudosos, entonces le indicaron una punción de médula y otro milagro más, cómo no agradecer y servir, el lunes pasado le entregaron la devolución y le dijeron que está libre de la enfermedad”, contó agradecida.

Sandra, por último señaló que este año estiman que será mayor la cantidad de gente que peregrinará hacia la Catedral Basílica por lo que “necesitamos servidores, quienes quieran sumarse y quienes tengan medicamentos para donar, que se comuniquen al 3875237695”.