La quita indiscriminada y arbitraria de pensiones por discapacidad continúa reflejando historias de salteños que, a pesar de su condición certificada por médicos, hoy no cuentan con el único sustento que les permite sobrevivir.

Analía Méndez es una damnificada de Orán, quien comentó que, a los 6 meses, en los años 80, tuvo meningitis lo cual le dejó secuelas como convulsiones y la parálisis de la parte derecha de su cuerpo, por lo que necesita de acompañamiento permanente.

“Me dejaron de pagar el mes pasado sin ninguna notificación” comentó a El Once TV, quien dijo que al cobrar se dio con la sorpresa que el comprobante mostraba cero a pesar de haber presentado su certificado médico y los papeles a principio de año.

“Vivo de eso solamente y tengo mis hijos que son preadolescentes” manifestaba la mujer que necesita tomar medicamentos de por vida.



“Ahora que me cortaron la pensión estoy haciendo rifas”.



Sobreviviendo solo con rifas, agradeció a los vecinos y los miembros de la iglesia que no solo la ayudaron a armar esta movida, sino que también le colaboran para que pueda pagar sus cuentas y lo que necesita en el día a día.