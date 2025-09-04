El periodista mantuvo una reunión con la comisión de Libertad de Expresión del congreso que preside la ausente, Emilia Orozco. No se guardó calificativos para la salteña ni para el presidente de la cámara, Martín Menem.

Luego de la reunión de los diputados de la comisión de Libertad de Expresión con periodistas acusados de espionaje por el gobierno, el presidente de la cámara salió al cruce. A través de X, Martín Menem le bajó el precio a la trascendencia de la reunión y apuntó contra la falta de cumplimiento de registro administrativo.

No obstante, no se refirió a la gravedad de los pedidos de allanamientos a periodistas ni a la ausencia notoria de la presidenta de la comisión, la diputada libertaria salteña María Emilia Orozco.

Menem habló de «imprecisiones informativas» para aclarar que la reunión convocada este martes en la Cámara baja «no se trató de una reunión de comisión», escribió con letras mayúsculas para llamar la atención sobre ese punto e insistió con que fue algo «informal» sin citación reglamentaria ni soporte administrativo de la Dirección de Comisiones.

El periodista Jorge Rial, uno de los convocados a la reunión, recogió el guante y respondió a través de sus redes sociales, donde no se ahorró los epítetos para la salteña Orozco.

«Estuvimos. La reunión existió. Solo falto la presidenta del bloque @MariaEmiliaOro que es una vaga e inútil que hace más de un año que tiene clausurado ese ámbito a pedido suyo. Igual, @MenemMartin, no va a lograr que nos callemos la boca. Ni evitar que usted haga honor al apellido que lleva y es sinónimo de corrupción en Argentina», posteó Rial.

En redes sociales, Orozco no para de cosechar críticas por el abandono de la comisión y sus recorridos de campaña en los que, incluso, habla con animales. La diputada Mónica Frade fue una de las que no dejó pasar por alto el episodio. «Debería estar aquí, pero está corriendo burritos en Iruya», disparó contra su par.