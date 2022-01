La crisis del coronavirus, sumado a la crisis económica ya existente en el país hizo que muchos sectores económicos se vean afectados y pierdan grandes capitales a lo largo de estos años. En la provincia de Salta los sectores más afectados fueron la industria de la soja, el azúcar, el maíz, la ganadera, el turismo, la gastronomía, las pymes y el sector de los trabajadores independientes. (Guadalupe Macedo)

La industria local esta estancada en la provincia teniendo grandes perdidas lo que genera bajas en los puestos de trabajo y menores posibilidades para los empleados locales. Según el Centro de Economía Política (CEPA) en la provincia de Salta se perdió el -1,3% de puestos de trabajo. La provincia de Salta presenta el 47,7% de las personas que se encuentran trabajando, el 27% está buscando otro empleo para poder tener una vida digna. Otro dato preocupante en la provincia es que el 12, 8% de la población está subocupada, es decir que se desempeña en trabajos en periodos cortos, menos de 35 horas semanales y con bajos salarios por lo que buscan activamente otro empleo.

“Estamos en una crisis más profunda que la de 2001, porque la pandemia COVID atraviesa a todo el mundo y no sólo a Argentina”, indicó Dib Ashur. Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene un Producto Bruto Interno de aproximadamente US$450 millones, y cuenta con abundantes recursos naturales en agricultura y energía renovable. Teniendo grandes posibilidades de desarrollo productivo carece de inversiones en los diversos sectores. La economía en Salta se encuentra en crisis y se potencio con la llegada de la pandemia que hizo estragos en el sector de la agricultura y el turismo. La flexibilización de las medidas sanitarias por la pandemia y algunas medidas que se están llevando a cabo por parte del gobierno provincial con los diversos sectores económicos podría ayudar a activar nuevamente la economía de la provincia.

Crisis en la agricultura y la ganadería

Las empresas agrícolas y ganadera de la provincia en lo que fue el año 2021 se encuentra en una gran crisis por falta de inversiones y por la crisis ambiental en las que estamos viviendo. Las cosechas de granos y la cría de ganado se vieron afectados además de la crisis por el COVID por las sequias que provocaron las grandes talas de árboles y desmontes de se generaron en la provincia. Según el análisis de Emilio Gahan tesorero de “Prograno” en una entrevista a Salta/12 lo que fue la cosecha fue “un año medio” lo que quiere decir que en algunas especialidades como el maíz estuvieron en condiciones óptimas, pero otros sectores no como la soja y la caña de azúcar. Esto tiene una cuestión climatográfica ya que el “clima fue seco” lo que géneros severos daños para algunos sectores. Los sectores más perjudicados en la provincia fue el sur, “El sur de Anta pegado a Metán casi no tuvo cosechas, y un poquito más allá tuvieron una muy buena, porque esto es así, te toca una lluvia y zafó” analizó Gahan por lo que fue un año bueno en números, pero no en volúmenes.

El Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos dijo que: “En Rosario de la Frontera, La Candelaria, Metán y en Anta la situación es realmente grave”. Esto se produce porque se vive una sequia muy latente en la provincia llevando a que: “En la agricultura, aunque lloviera mañana, ya se perdieron oportunidades de siembra en fecha, lo que implicaría una caída potencial superior al 30% en el rendimiento de la cosecha gruesa, soja y maíz, esencialmente”. A la vez Gahan señala “en zonas como en Las Lajitas, prácticamente no ha llovido nada, no llegamos a los 35 milímetros y ya llevamos 20 días con 40 grados y con mínimas de 25, por lo que no calma”.

Esto llevara a que se disminuyan la posibilidad de poder llevar a cabo plantaciones en tiempo destinados por los productores teniendo grandes pérdidas. A la vez lleva a que “para conseguir financiamiento y todo tipo de herramientas que permitan cambiar las proyecciones y estimaciones ya que las pérdidas podrían rondar entre las 300 y 500 mil toneladas de cultivos” según lo analizado por el ministro. Este problema afecta de igual manera a la ganadería ya que por falta de pasturas se pierden kilos de ganado por no poder darles buena alimentación. A la vez a este sector le falta desarrollar infraestructura destinada a los pequeños productores para mejorar lo que es la genética como el manejo sanitario llevando a mejorar e incrementar el rodeo en la provincia.

Crisis en el turismo y gastronomía

Hasta el 31 de diciembre de 2021 la provincia se encontraba bajo Emergencia Turística en la ciudad de Salta debido a la crisis generada por la pandemia mundial. Según los datos de provincia solo el 50% de los hoteles volvieron a abrir luego de la apertura al turismo. Cabe destacar que se redujo la cantidad de vuelos que llegaban a la provincia pasando de tener 124 vuelos semanales a 20 aunque hoy la situación se encuentre normalizándose, dejando sin trabajo a gran cantidad de trabajadores de la provincia.

El turismo en la provincia tenia su principal sustento en el turismo extranjero. Según el concejal José Gauffín “tenía como ingreso anual un estimado de más de $5.600 millones hasta el 2019”. Informó también que de las 160 agencias de turismo que existían «han cerrado casi todo producto de la crisis», precisó. «Tenemos que entender la profundidad de la crisis», señaló, y aseguró que «el hotelería es la que más está sufriendo» junto a la gastronomía. Este sector fue uno de los más afectados debido a que siempre trabajo desde la precariedad laboral teniendo a empleado fuera de las leyes laborales. En este sector se perdieron muchos puestos de trabajo y muchos lugares desaparecieron.

Este sector logró mejorar a final del año 2021 según el Ministerio de Turismo y Deportes en el análisis que realiza en el anuario de gestión 2021, ya que se registraron 1.308.000 turistas generando un impacto económico de $10.545 millones.