Las cuestiones que por acá son festejadas en territorios más alejados no despiertan repercusiones favorables. Como ejemplo de esto vaya el mensaje que el ministro de Economía salteño, Roberto Dib Ashur, le dirigiese al inquieto y excéntrico millonario sudafricano Elon Musk.

Mientras por acá, la ocurrencia del titular de esta cartera provincial –pidiéndole que donase respiradores a Salta- era festejada con grandes aspavientos, al parecer no cosechó la misma respuesta por el centro del país. Así, desde la Pampa Húmeda le cuestionaron a Dib Ashur los modales para manejarse por esta vía de redes sociales, como también el desvencijado inglés en que realizó tal exhorto para obtener el donativo en cuestión.

“Las cargadas no tardaron en aparecer”, reseñó este miércoles el diario Clarín y recordó que no hace más de 24 horas, la compañía Tesla (propiedad de Musk) se sumó a General Motors, Ford y Ferrari en su giro productivo que en estos meses estará orientado a la fabricación de respiradores para el tratamiento de casos más agudos de coronavirus.

Este medio reseñó el anuncio hecho por la automotriz Tesla, a través de Musk, e indicó que “algunas horas más tarde llegó el mangazo de un político argentino”, dijo en referencia al funcionario salteño. En tono irónico, Clarín publicó este miércoles un artículo en el que simula rogar que el extravagante magnate haya percibido el tono suplicante del economista local.

Sin embargo, hizo la salvedad contenida en el propio anuncio de la empresa y que al parecer Dib Ashur “no tuvo en cuenta: por ahora Tesla no entrega autos en Argentina, por lo que la misión sería algo más compleja”.

Incluso, este periódico reprodujo hasta el saludo final de Dib Ashur a Musk: “thanks much”. Tal vez, por esta razón un twittero lanzó de manera elíptica que “Google translator fue encontrado muerto”. En tanto, otro confesó que había ingresado a la red social del canario “para ver si era un FAKE, me quiero matar”, cerró.