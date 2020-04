A la vista de todos, a cuadras de la Iglesia de Villa Mitre una mujer tiene su “casa” en la vereda. “La Municipalidad no tiene corazón” mencionó.

Apenas unos metros del Hogar de Ancianos, a cuadras del enorme predio de la iglesia de Villa Mitre, hace un año que una mujer levantó su morada en plena vereda. Tal como se ve en las imágenes, las “paredes” que la resguardan son de plástico.

La mujer que pidió no salir en las imágenes porque “No hacen nada, vinieron de canal 9 y de la Municipalidad, pero no les importa. Ustedes tienen corazón pero la Municipalidad no tiene corazón” aseguró y sus palabras no parecen extrañas pues la olvidada zona este es territorio desconocido para la intendenta Bettina Romero.

Contrariamente a lo que desde la Municipalidad vienen promocionando a través de las redes sociales- que se ocuparan de todas las personas sin techo, la vecina que habita en la vereda aseguró que esa misma municipalidad que dice ayudar a las zonas más desprotegidas, solo lo hace para “propagandear”. En la práctica y tal como se ve, es todo los mismo, los pobres, sin techo no importan mientras viven en zona este.