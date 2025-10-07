Por presunto fraude y abandono de personas

El presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, confirmó que se formalizó una denuncia penal contra la empresa Trasnoa S.A., encargada del transporte de energía eléctrica en seis provincias del norte argentino. La presentación judicial apunta a una serie de delitos que van desde fraude y entorpecimiento de servicios públicos hasta incumplimiento de deberes de funcionario público.

“Estamos denunciando un probable fraude por desbaratamiento de derechos acordados y el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, porque no solo impide el abastecimiento de energía eléctrica, sino también afecta servicios esenciales como el agua potable y las comunicaciones”, explicó Saravia.

Según detalló el funcionario, la investigación también alcanza a la posible figura penal de abandono de personas, en perjuicio de los usuarios electrodependientes, y el incumplimiento de las obligaciones que impone la concesión de un servicio público.

“Esta empresa recibe dinero a través de la tarifa que los usuarios pagan con mucho sacrificio, pero no invierte en la mejora del servicio. En el caso de Salta, se lleva este año 25 mil millones de pesos, y aun así la infraestructura sigue deteriorada”, sostuvo.

“Empresarios parásitos” y estaciones sin personal

Saravia fue contundente al cuestionar a los directivos de la compañía:

“Hay que terminar con estos empresarios parásitos que no invierten y desvían la plata. Por eso queremos que los directivos vayan a explicar ante un fiscal federal qué hacen con lo que recaudan y por qué no hay personal en las estaciones transformadoras”.

El titular del ente regulador denunció que, excepto en la capital provincial, las instalaciones de Trasnoa en Salta permanecen cerradas y sin personal técnico. “Son esquemas de telemandos y controles remotos que fracasan”, afirmó.

El organismo ya presentó siete denuncias ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que documentan demoras de entre tres y diez horas en la resolución de fallas.

Incidentes recientes y mantenimiento precario

El funcionario citó ejemplos recientes: la caída de dos columnas de alta tensión en Cafayate, que tardaron ocho horas en ser atendidas y aún no fueron reemplazadas, y la quema de un transformador en Rivadavia con apenas ocho años de uso, cuando su vida útil debería ser de 25.

“Hay sospechas incluso sobre la identificación del transformador. Si no se hace mantenimiento, hasta una Ferrari puede fallar”, ironizó Arbia, quien agregó que la empresa llegó a proponer dejar a 2.000 familias sin servicio durante 45 días mientras evaluaba si reemplazar o no el equipo dañado.

“Esto es una estafa y hay que investigarla”

El presidente del ente regulador advirtió que la denuncia incluye pericias contables y técnicas, y que el objetivo es determinar el destino de los fondos recaudados por la empresa.

“Cuando uno roba plata de la tarifa, no la invierte en el servicio y se la lleva a su casa o la usa para otra cosa, hay una estafa. Y los perjudicados son el Estado y los usuarios”, remarcó.

Saravia también apuntó contra la falta de control estatal y reclamó mayor intervención del ENRE y de los legisladores nacionales:

“Si esta empresa no va a cumplir el contrato, que se rescinda y venga otra que trabaje. No puede ser que porque sean poderosos no estén sujetos al reproche penal. Hay que terminar con la cultura de que va preso solo el que roba gallinas”.

Seis provincias, 52 mil kilómetros y 336 empleados

Trasnoa opera en seis provincias del norte argentino, con 52 mil kilómetros de tendidos eléctricos y apenas 336 empleados, una relación que para Arbia “explica la falta de mantenimiento y las demoras en la reposición del servicio”.

“Cuando se cae un árbol en la línea, tardan 10 o 12 horas en encontrarlo. No tienen grúas ni cuadrillas. Así se roba con la excusa de la baja tarifa o del sistema de telemando”, denunció.



Riesgo de apagones y reclamo de justicia

El funcionario advirtió que, si no hay inversión ni mantenimiento, podrían registrarse apagones hacia fin de año.

“El gobierno nacional no puso un peso, ni este ni el anterior. Estas son gestiones centralistas: los intereses están en el puerto y los salteños quedamos relegados. Pero cuando se corte la luz, sabemos quiénes son los responsables, y Trasnoa es uno de los principales”, dijo.

Finalmente, Arbia aseguró que el ente regulador seguirá aportando documentación y pruebas a la Justicia.

“Hay 25 mil millones de pesos por año que no sabemos a dónde van. Queremos que vayan al servicio, como manda el contrato. Venimos trabajando casi en soledad, mientras otros hacen la vista gorda. Esto no va más”, concluyó.