“EL MERCADO EN TU BARRIO” vuelve a la UNSa este miércoles

El próximo 8 de octubre, de 11 a 17, los residentes del norte de la ciudad tendrán la oportunidad de adquirir una variedad de productos en el predio de la avenida Bernardo Houssay 450, gracias a una nueva edición de esta iniciativa municipal.

La Municipalidad extiende su invitación a todos los vecinos de la zona norte para participar en una nueva edición de su exitoso programa «El Mercado en tu Barrio», un espacio diseñado para acercar productos de primera necesidad a precios accesibles directamente a la comunidad.

En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), facilitando así el acceso a estudiantes, docentes y residentes de la zona. La cita es el próximo miércoles 8 de octubre, con un horario extendido de 11:00 a 13:00 horas, en el ingreso principal ubicado sobre la avenida Bernardo Houssay 450.

Los asistentes tendrán la oportunidad de aprovechar descuentos significativos, alcanzando hasta un 30% en una amplia variedad de productos esenciales de la canasta básica.

Asimismo, en los diversos puestos que conformarán el mercado los visitantes encontrarán una completa oferta de productos frescos y de calidad, incluyendo frutas y verduras de estación, cortes de carne vacuna, pescado fresco, pollo, una selección de lácteos, panificados artesanales, artículos de limpieza para el hogar y hasta neumáticos para vehículos, todo ello a precios sumamente competitivos.

La secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, expresó su satisfacción por la posibilidad de instalar el mercado en un espacio tan estratégico como el predio de la UNSa, destacando el beneficio que esto representa para los vecinos de la zona y para toda la comunidad educativa. Agolio enfatizó que esta iniciativa se traduce en un importante ahorro en la adquisición de productos esenciales, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.