Insólitas respuestas de un funcionario de Bettina Romero. Federico Casas nos enrrostra su ineptitud.

Un joven de 21 años fue asesinado el domingo en Salta. Ocurrió durante la madrugada, cerca del teleférico y de la terminal de ómnibus: el puestero Nahuel Vilte Martínez fue degollado y murió en el lugar.

Los testigos relataron que uno tomó a la víctima de atrás y le sujetó los brazos quedando completamente indefenso. “En ese momento apareció Rafael, un venezolano que se encuentra en el país de manera ilegal, sacó el cuchillo y le cortó el cuello”, remarcaron. Tras el asesinato, quien empuñó el arma, Rafael Iujanik Falcón, de 22 años se dio a la fuga. Fue detenido horas después por la policía de Salta.Antes de la detención, amigos, familiares y otros puesteros saquearon y prendieron fuego al puesto del supuesto asesino.

Los puesteros y familiares denunciaron, además, que el supuesto asesino de Nahuel actúa junto a un grupo como una mafia y que tendría más de 10 puestos.

«La Policía no hizo nada anoche. Esperaron a que venga mi hermano y lo degollaran. Mi hermano era un chico honrado, no era un drogadicto como el que lo mató», dijo a El Tribuno la joven.

«A mi hermano ya no lo tengo en vida. Se me fue, me lo arrebataron. Somos tres, mi único hermano varón se me fue. ¿Qué daño les hizo a ellos? no le hizo daño a nadie. Se ganaba su platita. No era como ellos que era unos mafiosos como ellos», dijo en referencia a Rafael y sus supuestos cómplices.

De la policía de Pulleiro no se espera mucho: no evitaron un crimen evitable. El rol de la Municipalidad de Bettina Romero sí merece un párrafo aparte.

Mejor guardar silencio

Pese a que los puesteros se cansaron ayer de denunciar prácticas mafiosas en los puestos del Parque San Martín, y que esos testimonios fueron publicados en el diario de la familia de la intendenta capitalina, la Muni optó por guardar silencio.

Recién hoy Federico Casas, Secretario de Servicios Públicos y Ambiente del Municipio hizo declaraciones. “Tenemos que desterrar todo tipo de prácticas mafiosas”, dijo, como si acabaran de asumir.

Pregunta: «A raíz del asesinato, hay puesteros que denuncian “mafia y aprietes” en el parque. ¿La Municipalidad estaba al tanto de esto?»

Casas respondió responsabilizando a la policía: «Venimos trabajando fuertemente con el área de inspecciones en espacios públicos y controles comerciales en el ordenamiento. En este último tiempo hemos tenido varias reuniones con vendedores ambulantes y comerciantes, específicamente del parque San Martín, y nunca hemos recibido una denuncia formal al respecto, sí comentarios pero no denuncias. Evidentemente, tras estos hechos hay que desterrar urgente elementos mafiosos. Seguridad de la Provincia deberá intervenir porque no se puede permitir este tipo de accionar».

Aunque después sí parece darse cuenta de que es una función municipal, cuando le preguntan qué medidas se van a tomar. «Vamos a trabajar fuertemente para el ordenamiento del parque y recuperar este espacio público para los vecinos. Son cerca de 10 plazas que conforman este parque y esta situación de desborde que viene desde hace muchísimos años hay que empezar a ordenar, máxime ahora, para que no sea un lugar donde de cometan este tipo de delitos», dijo.

La incompetencia salta a la vista cuando le preguntan si tiene un registro de puesteros y cuántos hay. Respuesta: «No tenemos un registro formal de puesteros, pero estamos haciendo un censo».

Y cuando le preguntan por el presunto asesino, dice que no sabe qué hacía.

Otra pregunta: «¿Se puede tener 10 puestos en el parque San Martín?»

Respuesta: «Entiendo que no, a nombre de una sola persona se entiende que la normativa lo impide, seguro esta situación formalmente no debe ser así.»

Las preguntas no son necesariamente incisivas, pero las respuestas de Casas son tan endebles, que se podría citar la entrevista completa. En una parte la periodista le pregunta por algo que dicen los puesteros: «Denuncian a una persona de apellido Aguilar, de la Municipalidad, que cobraría coimas ¿Existe? ¿Quién es y qué medidas se van a tomar?»

Casas responde: «tenemos varios inspectores con ese apellido, pero si hay alguna investigación, algún acto sumarial, se hará inmediatamente».