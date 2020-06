Después de 76 días, más de 20 mil casos de coronavirus y 46 puntos de rating televisivo, se lanzó la nueva etapa de la cuarentena en Argentina. Los anuncios esta vez fueron otros. Cambiaron los plazos, los nombres y las zonas. El país se dividió en dos. Buenos Aires también. Ya no hablamos de 14 días sino de 21. Ya no hablamos de Cuarentena sino de “Aislamiento Social” y “Distanciamiento Preventivo”, dependiendo del grado de circulación del virus. 18 provincias no cuentan con circulación comunitaria del virus. Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Río Negro y Chubut continúan con el mayor cuidado.

En los casos de aislamiento social, recordemos que se trata de hacer compras básicas, realizar trabajos esenciales y exceptuados. Mientras que en el caso de distanciamiento preventivo hablamos de trabajar, circular y realizar actividades siempre guardando la distancia de dos metros entre uno y otro, con tapa boca y desinfectando con alcohol en gel las manos y con lavandina las superficies.

El plazo para anunciar un nuevo plazo esta vez será el 28 de junio. Luego de reuniones con especialistas y gobernadores, se decidió hacer prevalecer la salud mental de la gente, por encima de la cuestión sanitaria en los lugares donde se instala el distanciamiento preventivo. Este sería el motivo por el cual se habría optado por 21 días en vez de 14.

Los jefes de gobierno porteño y bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, también tuvieron su momento para explicar lo que sucederá en sus jurisdicciones. Rodríguez Larreta habló de Cuarentena Quirúrgica y expresó “sepan que estamos enfrentando una situación dinámica y que la pandemia no está superada, mucho menos en AMBA. El esfuerzo que venimos haciendo es muy grande, no lo tiremos por la borda justo ahora”. Kicillof por su parte les pidió a los bonaerenses que “sigan teniendo la conciencia que han mostrado hasta ahora. Que no le aflojen, es la única manera de evitar que sigan creciendo los contagios. Les pido responsabilidad y pensar en el otro”. En las 18 provincias que gozarán de distanciamiento preventivo podrá haber reuniones de no más de 10 personas, ya sean eventos privados o públicos, tendrán que mantener una distancia de dos metros, y no podrán superar el 50% de la capacidad del lugar. Para ser parte del distanciamiento preventivo cada provincia debió mostrar que no cuenta con circulación viral comunitaria y que cuentan con el sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria. Aunque seguirán prohibidos los eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales; y la actividad turística. También seguirá prohibido el ingreso de extranjeros al país. En tanto, deberán hacer la cuarentena quienes regresen al país, los que presenten síntomas; los que sean casos confirmados y sus contactos estrechos.

Alberto Fernández resaltó que los resultados que se están obteniendo, comparados con los de la región, siguen siendo alentadores. “Son producto de una sociedad que entendió lo que estaba pasando, se protegió e hizo un gran esfuerzo, aunque no pueda evitar que el virus siga circulando y contagiando”. El Gobierno destinó 50 millones de pesos para que cuatro grupos de científicos desarrollen los nuevos kits rápidos que se crearon en Argentina y que servirán para multiplicar los testeos. A ese monto, se sumaron a 77 millones de pesos destinaron al programa Médicos Comunitarios, médicos que están en el interior del país pagados por la Nación. Se realizará el segundo pago del IFE, que alcanzará a 9 millones de personas; se seguirán pagando un porcentaje de los salarios de trabajadores del sector privado con ATP y se continuará con los préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos. La semana que viene se pagará el primer bono para las y los trabajadores de salud. El gasto del Estado hasta el momento significó “el 2,6% del PBI argentino”. Al final de su discurso pidió responsabilidad y que la sociedad siga cumpliendo las normas. “Los invito a que sigamos atentos a la situación y que nadie tome con displicencia este tema. Todos quisiéramos volver a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esta es la realidad. Lo que estamos haciendo es cuidarnos nosotros y a los otros”, cerró Fernández.