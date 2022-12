La ley 14.346 de protección animal fue sancionada en 1954, por ello proteccionistas sostienen que debe ser actualizada.

Por Andrea Sztychmasjter

“Decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni el lejano Oriente. No es algo obvio para la sociedad”.

-Philip Low-

Los nombres de perros con diferentes maltratos y abusos varios en Salta resuenan en diferentes medios de comunicación que se hacen eco de denuncias de vecinas y proteccionistas que advierten sobre los ultrajes que padecen los animales domesticados. Y nos ofrece un panorama de hasta dónde puede llegar la crueldad humana.

La doctora Carmen Céspedes, del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta aseguró que al comenzar con el instituto eran 15 abogadxs abocadxs a la temática. Hoy son cuatro, y ella explica el por qué: “El derecho animal no se cobra, con el derecho animal no se gana, se gasta plata y encima tenes que aguantarte gente que te insulta, te trata mal”. Pese a todo, sostuvo que se considera alguien muy testadura y ha decidido llevar la bandera de la defensa de los derechos animales “hasta que se muera”.

La doctora Céspedes acompaña a diferentes familias que han sufrido el maltrato y/o muerte de su animal, en su mayoría perros, pero también de gatos y caballos. Uno de los últimos casos mediatizados; el maltrato al perro de la familia se dio en una relación de novios como forma venganza.

Antes las diferentes sentencias que marcan precedente en la materia en condena a maltrato animal en Salta, la letrada sostiene que la sociedad muchas veces exige penas más duras contra los maltratadores. Aunque la ley en su artículo primero estipula que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales (Gandhi)

En 2019 la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó con la pena máxima efectuada hasta el momento, a Rodrigo Moisés Bonemann (24) a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de actos de crueldad contra los animales y amenazas con arma en perjuicio de una testigo, ambos delitos en concurso real. Bonemann mató a machetazos a Benjamín, un perro mestizo que vagaba por la calle en busca de comida, y amenazó de muerte con la misma arma a una testigo del hecho.

“Robert Kenneth Ressler criminólogo y perfilador de asesinos descubrió que todos los asesinos empezaron matando animales para después matar personas, como el caso del petiso orejudo”, señaló la abogada.

Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal irracional, al animal que ríe, al animal que llora, al animal infeliz (Friedrich Nietzsche)

Céspedes además sostuvo que la ley se encuentra desactualizada “en el código civil a quienes tienen a su cargo animales considera que son de su propiedad, como por ejemplo el ganado vacuno, porcino, equino, porque son animales con marcas. El código penal considera que el maltrato debe ser penado, si bien está desactualizado, considera que son víctimas y eso lo ubica como sujetos de derechos no así de obligaciones”.

Animales y la conciencia

La Declaración de Cambridge se llevó a cabo el 7 de julio de 2012 en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Este manifiesto se lanzó tras varias conferencias en las que se trató el tema de la conciencia en los humanos y en los animales. ¿Qué significa la afirmación de que los animales también tienen conciencia? De manera muy general, que perciben su propia existencia y la del mundo que les rodea, por lo cual operan sobre esta base. Notan la diferencia entre su ser y el de otros, y entre su existencia individual y la de los demás.

También se señaló que esa conciencia permite experimentar los estados de placer y felicidad, así como los de dolor y sufrimiento. Dicho de otro modo, los animales también pueden ser felices o sufrir.

La verdadera prueba moral de la humanidad, su prueba fundamental, consiste en sus actitudes hacia aquellos que están a su merced: los animales. (Milan Kundera)

Abagadxs pocxs

Para la doctora existen pocxs abogadxs interesadxs en el derecho animal porque no se reditúa económicamente: “Por ahí su tiempo no lo quieren invertir en algo que no te da dinero, por eso no quieren litigar. En todos estos años que hago derecho animal no he cobrado un centavo, todo lo contrario, he gastado de mi plata. Por otro lado, el ambiente es complicado porque piensan que si uno hace este tipo de tareas es obligación, mientras que uno lo hace en el tiempo que puede. Lo hago porque me gusta. En mi equipo somos solamente dos abogados que nos dedicamos a este tipo de tareas”.

“Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos” Nietzsche