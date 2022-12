El sentir argentino en tiempos de mundial desborda por todos lados, se producen fenómenos en distintas partes del mundo y la cultura argentina llega a canchas, oídos, ojos y paladares. Por eso es necesario plasmar curiosidades de los argentinos en el mundial Qatar 2022 y los sentidos políticos que se generan.

Por Gabriela Hernández

El dulce de leche de viaje a Qatar

Se difunden cientos de videos de argentinos haciendo que los Qataríes prueben el famoso Dulce de Leche, un alimento bien sudamericano que enloquece a los que lo prueban por primera vez, esto a su vez hace que se aumenten las importaciones de este producto a varios puntos del mundo. El dulce que conquista ya lo han apodado y es que el país tiene sabores que lo distinguen.

Los cantitos nunca faltan

Influencers de todo el mundo destacan la habilidad de argentina para crear canciones futboleras y viralizarlas rápidamente de modo que de un día para el otro se puede tener a una multitud de personas cantando en coro y haciendo temblar el lugar con los saltitos y vibraciones, hay unidad. Se habla de que la hinchada argentina es la más grande por la cantidad de personas que viajaron, además se le suman personas extranjeras que se calzan la camiseta y se suman a cantar.

El cantito más popular difundido hasta ahora es:

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré.

Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá.

Muchachos ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.

Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

Por otro lado, la selección argentina eligió el tema «Luz Delito» del trapero Wos para musicalizar sus goles:

«¿Qué tal?» dijo el hombre rutinario

Mírala a la muchacha cómo besa su rosario

Pide al cielo y suspira con su rezo diario

Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio

Con Malvinas no se jode

Si algo dejan en claro los argentinos es que el tema de las Islas Malvinas es crucial y no se olvida, no dejamos pasar un mundial sin nombrar a los pibes de Malvinas, sin cargar a los ingleses y sin reivindicar nuestra soberanía. En la previa del partido entre Argentina y México en fase de grupos se difundieron videos de hinchas mexicanos insultando a Argentina con la frase «en las Malvinas se habla inglés», esto enfureció a millones de argentinos que vieron cobrada su ofensa en la cancha. Es entonces que tenemos que analizar que el fútbol toma temas delicados y de geopolítica, no tan solo es un partido, sino que el mundo en si no puede evitar mezclar la historia, las guerras y las culturas cada que ve una bandera, el que diga que es solo fútbol no entiende que además de jugar es un caldo para tirar indirectas políticas.

TN y el mundial en Salta

Resulta llamativo que un canal que defiende el neoliberalismo y la embajada 24/7 a veces tenga sentimientos argentinos y solidarios cuando en sus paneles siempre lleva a gente que tiene una mirada antipopular. En este caso el canal Todo Noticias tuvo el gesto de viajar al norte de Salta y televisar el mundial para personas que siempre lo escucharon por radio, de la mano de esto visibilizaron a su vez la miseria de la provincia (esas partes oscuras que no aparecen en los spots oficiales), lo que tampoco se pudo ocultar es la felicidad de la gente por ver un partido en un televisor, algo común que para ellos significa un gran lujo.

El aguante de Bangladesh

Bangladesh es un país ubicado en el sur del continente asiático a 17.548 kilómetros de Salta, por ejemplo, este lugar llama la atención de la prensa mundial ya que festejan los triunfos de la argentina como cualquier argentino que lleva el sentimiento futbolero y nacional en el corazón, incluso las calles de Bangladesh se llenan de celeste y blanco, y hasta se calcula que el 85% de la población es fanática de la selección argentina.

Lo más hermoso del sentimiento de los habitantes de Bangladesh es la historia detrás del amor por nuestros colores, ya que en redes sociales se estuvo difundiendo:

«Los pueblos que hoy forman India, Pakistán y Bangladesh fueron colonias británicas hasta 1947. Los dos siglos de ese dominio fueron épocas de una enorme opresión para la región. En la segunda guerra mundial, Inglaterra llegó a confiscar cosechas y barcos a todo el pueblo bengalí. Así, se desató una hambruna planificada que provocó entre 1.5 a 3 millones de muertes, un hecho que marcó profundamente a generaciones enteras”.

Producto de todos esos años de sometimiento y saqueo, muchos sectores se sintieron identificados con las y los argentinos en la guerra de Malvinas. Pero fue en el ’86, con la derrota de Inglaterra y los goles de Maradona, lo que generó una enorme oleada de simpatía ante la derrota de una nación que había oprimido y explotado pueblos a lo largo y a lo ancho del mundo.

La combinación de más de 200 años de humillaciones por parte del Imperio Británico y la pasión por el fútbol hizo que millones se enamoren de Argentina y vivan cada partido como si fuera propio. También cierta semejanza con América Latina, un continente que sufre la explotación de los países imperialistas, vía el extractivismo y la deuda externa» M.B

Y no es solo Bangladesh al rededor del mundo vamos recolectando fanáticos, que aman el fútbol argentino, ya que en cada jugador y en cada partido hay una historia que conmueve, un sentimiento de amor que se esparce y une a un país que suele estar dividido, el mundial un tiempo para estar en vilo, para reír y llorar, para olvidarnos de la desgracia diaria por un momento, un momento hasta para recordar que no queremos al imperio británico adentro y que las Malvinas son esa cuenta pendiente.