Con el jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, el gobernador Sáenz supervisó el progreso de la construcción del primer puente, de los dos previstos, sobre el río Vaqueros en la RN 9, donde actualmente se están colocando los pilotes. Se prevé habilitar a fin de año las dos calzadas que tendrá el puente.

El gobernador Gustavo Sáenz y el jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional Federico Casas, supervisaron los avances en la construcción del primero de los dos nuevos puentes sobre el río Vaqueros.

El jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional recordó que el proyecto completo consta de dos nuevos puentes y más de 4 kilómetros de autopista, que se extenderán desde el monumento del Quirquincho hasta el paso sobre el río Wierna.

ctualmente se trabaja en la fundación del primero de los puentes con pilotes de profundidad variada, entre 11 metros a 15 metros de profundidad, aproximadamente. Tendrá una extensión de 120 metros, dividido en 4 tramos de 30 metros. Poseerá doble calzada, para descomprimir el tránsito, sobre todo en la temporada de verano.

“La idea es que a fin de año podamos tener ya el nivel de la superestructura terminada. De tal manera que hemos agilizado los procesos”, indicó Casas.

En este sentido, el funcionario nacional adelantó que el objetivo es habilitar en ese período las dos calzadas que tendrá el primer puente.

De esta forma y para aprovechar la época de sequía, los trabajos avanzan sobre el lecho del río para la colocación de los pilotes.

Además, hay un frente trabajando en los 4 kilómetros de autopista desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros, en el sector de la ciudad capital de Salta como así también en todo el recorrido de Costanera en el municipio de Vaqueros.

Mientras tanto, la transitabilidad por el viejo puente se mantiene sin problema, aunque con una restricción en cuanto al peso.

Durante la recorrida, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho indicó que este proyecto es clave para optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad vial a miles de salteños que transitan diariamente por la zona.

La Obra

El plan de trabajo, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, contempla la duplicación de calzada en cercanías al río Vaqueros, la construcción de alcantarillas y terraplenes para la futura circunvalación.

Además, la nueva autopista contará con un cantero central, iluminación LED y rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente.

Los dos nuevos puentes, que reemplazarán al actual de 1913, tendrán dos carriles en ambos sentidos, agilizando notablemente el tránsito. Cabe destacar que el antiguo puente será reubicado aguas abajo para ser destinado a uso peatonal y ciclista, preservando así su funcionalidad.