Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un automóvil y el sospechoso de haber disparado el arma de fuego, tras robar una motocicleta, huyó y fue encontrado sin vida a la vera de la ruta 86.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por la muerte de dos hombres, ocurridas este domingo, en esa jurisdicción.

Según consta en las actuaciones, dos hombres circulaban en un automóvil por la localidad de General Mosconi y, sobre avenida Juan XXIII en la intersección con calle San Juan, uno de ellos le habría disparado al otro. Luego, condujo el vehículo hacia la ciudad de Tartagal.

En forma posterior, uno de los hombres fue encontrado sin vida en el interior del automóvil sobre ruta 86, a la altura del km. 3, con aparentes signos de haber sido herido mortalmente con un arma de fuego.

El sospechoso de haber realizado los disparos, se dirigió hacia una comercio del lugar, donde, usando el arma para amenazar, se habría apoderado ilegítimamente de una motocicleta y huyó por la misma ruta.

Alertado el personal policial, inició una persecución y finalmente localizaron al sospechoso a la altura del kilómetro 17, donde perdió la vida en circunstancias que se tratan de determinar. En el lugar se secuestró un arma de fuego.

Por disposición del fiscal Vega, trabajó personal de Criminalística de Tartagal y Orán realizando los relevamientos y levantamientos de rigor, el CIF Orán y la Unidad de Investigación UGAP Tartagal.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar las autopsias y determinar la causa de ambos decesos.

El fiscal Gonzalo Vega señaló que se trabaja de forma minuciosa para determinar las circunstancias en que se produjeron los hechos investigados.