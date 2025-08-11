El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) resolvió continuar con medidas de fuerza hasta el jueves 14 de agosto, con marchas, movilizaciones y asambleas.

En Salta, el acatamiento al paro docente es bajo, con un porcentaje que varía entre el 10% y un 20% según diferentes fuentes. El sindicato SIPETSA mantiene la medida de fuerza, pero el gobierno provincial ratifica los descuentos por los días no trabajados a quienes adhieran al paro. En algunas escuelas, el acatamiento supera el 70%, pero estas cifras no son representativas de la situación general.

La gremial docente reclama el blanqueo salarial, actualización por inflación, pago de deudas y la devolución de descuentos aplicados a los quienes participaron de paros. El Gobierno provincial, por su parte, ratificó que seguirá descontando los días no trabajados.

La secretaria general de Sitepsa, María Victoria Cervera, detalló que el petitorio incluye el blanqueo del Código 690, el pago de diferencias salariales acumuladas por inflación, una actualización del 6% para el primer semestre y un cambio en la base de cálculo para futuros aumentos al personal docente, que deje de tomarse en referencia a diciembre de 2024 y pase al mes inmediato anterior.