Cronología de crisis municipal

Así lo manifestó el delegado Ariel Isasmendi a este medio luego de idas y vueltas el conflicto de los Trabajadores Municipales con el actual Intendente Dr Mario Guerra de Colonia Santa Rosa departamento Orán llegó a su fin o al principio de otra historia. (Mario Molina)

Reunión trunca

El pasado Martes 25 del corriente mes los trabajadores tuvieron una reunión pactada con los Diputados Provinciales del departamento Orán donde se firmó un acta compromiso de parte de los diputados con los trabajadores donde los legisladores se comprometieron resolver el conflicto, para ello se garantizó que para este martes pasado los trabajadores tendrían una reunión con Dib Ashur (Ministro de Economía).

Esta reunión nunca se dio mencionó Isasmendi “cuando llegamos a Salta para concretar dicha reunión pactada se nos informa que el actual Intendente Guerra y el Ministro de Economía y la diputada Amalia acosta se habían reunido antes sin nosotros esto generó mucha bronca y tristeza en los trabajadores que veníamos con una ilusión de que esto se resolvería pronto pero grata fue la sorpresa” dijo Isasmendi.

Asamblea

Ante la negativa en la ida a Salta los trabajadores convocaron a todos los Trabajadores Municipales y centros vecinales para informarles lo sucedido en Salta. Luego de hacer conocer en la asamblea lo sucedido y con la detonante de que a pesar de la negativa por parte de los ediles los trabajadores volvieron con total apoyo de parte de los gremios involucrados en el conflicto, UPCN ATE por un lado, UPCN el gremio liderado por Gustavo Zoto manifestó el total apoyo a los trabajadores y por escrito convocaron al Paro indeterminado para el Lunes 3 de Junio del corriente mes y año. De igual manera lo haria ATE liderado por Juan Arroyo quien no solamente convocaba al paro si no que a sus delegados les prometió bajarles recursos para que hagan ollas populares mientras duren las medidas de fuerza.

UPCN no solamente apoya a los trabajadores si no que reconoció al delegado de la asamblea como delegado de UPCN Sr Tomas y se comprometió apoyarlo en toda la lucha.

Cayendo la tarde noche con mucho frio los trabajadores luego de una asamblea masiva realizada durante la mañana y manifestaciones por todo el pueblo expresando el total repudio a Leavy y su Intendente Guerra y decidieron tomar la Municipalidad por completa y convocar a los concejales a una sesión extraordinaria para tratar la destitución del actual Intendente del Frente de Todos Dr Mario Jorge Guerra sesión que se concretó y terminó finalmente con el 100% de sus miembros, lo cual se aprobó por unanimidad la destitución del Intendente para dar lugar a la Investigación de malversación de fondos que con anterioridad los concejales y trabajadores venían denunciando el mal manejo de fondos públicos en el municipio.

A esto se le sumaron los centros vecinales que reclaman respuestas a las promesas realizada por el actual intendente en campaña.

Medidas

Por el momento los municipales siguen con las medidas hasta que se resuelva la situación, la Municipalidad permanecerá cerrada y nadie podrá entrar hasta que la investigación termine y se esclarezca donde están los fondos que la Provincia mandó de coparticipación y los 2 millones que mandaron para el COVID 19.

“Los trabajadores estamos organizados también se sumaron los trabajadores de la Nueva Oran que también están reclamando el bono que no les pagaron a esto le sumamos las comunidades de Embarcación y Pichanal que también estamos en contacto que esto se pondrá peor si siguen con la postura de no escucharnos y tomarnos por boludos” señaló Isasmendi . “Esto no da para mas no descartamos si esto sigue así de movilizar al Interior a Salta para que Leavy y sus dirigentes le den respuestas a los Trabajadores, con la necesidad de la gente es vulnerada no hay poder ni Instituciones que puedan detener al pueblo. Vemos en los diarios y en las noticias como Leavy nombra dirigentes que no tienen ninguna experiencia en el ANSES y PAMI y a nosotros los Municipales con 20 años de servicio no nos quiere atender ni dar ninguna respuestas eso da mucha bronca e indignación”.