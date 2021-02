La ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO pasó por Salta y dejó más certezas que dudas, su visita fue diferente a la de Larreta pues vino a presentar su libro “Guerra sin cuartel”. (Mario Molina)

La política en Salta es muy confusa no se sabe quien esta con quien, hay guiños y estiradas de manos entre distintos bandos, como posibles desarmes de bloques, es por esto que las preguntas ante tantas dudas cayeron sobre Patricia Bullrich que habló de la situación del macrismo a nivel nacional y la situación del macrismo salteño.

La polémica figura de Patricia convocó alrededor de 200 personas, hubo empujones entre fans, periodistas y personal de seguridad. En rueda de medios comentó “nuestro objetivo ahora es fortalecer nuestro rol, nuestro partido a nivel nacional tiene un rol de oposición y de posición alternativa, queremos que en salta sea una alternativa para los salteños y queremos que pase en todo el país”, con respecto al macrismo salteño afirmo que la autoridad es Gustavo André, quien intervino el partido en 2020, y que actualmente se encuentran siendo la oposición al gobernador, pero que no significa que se corten las comunicaciones con él

Objetivos 2021

Como objetivos afirmó que el PRO quiere ser gobierno en 2023, desea que la sociedad salteña tenga en claro donde esta el PRO que sepan que es un partido republicano diferente al gobierno “populista” actual, quiere que los diputados que salgan electos el 4 de Julio pertenezcan al bloque de Juntos por el Cambio y no quieren diputados de su bando que no voten “lo que hay que votar” que estos no deben caer en el juego del gobernador si los amenaza o extorsiona para que le voten leyes a Alberto Fernández.

A pesar de las fuertes declaraciones Bullrich no quiso confirmar un conflicto o distanciamiento con Saenz, dice que está todo bien pero que irán por su cuenta.

Frases

Los representantes macristas dejaron en claro que el Saenzismo ya no es un espacio que los identifique o qué identifique a los dirigentes, en cuanto a otras figuras en su mensaje Patricia Bullrich manifestó “no peleamos con Castillo sí no por lo contrarió lo invitamos a reflexionar si realmente quiere una Republica dónde la Justicia actué y no sea cómplice de un Gobierno qué elige a dedo a quién vacunar no”, hizo una referencia a las vacunas V.I.P a pesar de que su compañero partidario Horacio Larreta se viera últimamente hundido en escándalos por irregularidades en el plan de vacunación, como por ejemplo la privatización de este.

De Virginia Cornejo: “Si se puede, en éstos momentos estamos trabajando para qué los salteños tengan una opción transparente y sin mentiras” en cuanto a cuál era su estrategia como Pro para las elecciones Provinciales del 4 de Julio si seguirán con Sáenz y respondió que el PRO estará en la oposición y no en el oficialismo o en el Massismo.

De Miguel Nani :“Él radicalismo sé unirá en Salta y seguiremos en cambiemos está vez seremos la opción sin limitaciones en éste sentido coincidimos con el Lic. Correa en unificar a todos los Correligionarios de la Provincia algo un poco inusual porque siempre e sido opositor a Correa pero hoy hay qué priorizar la Salud y la vida de los Salteños remarcó el Diputado Nacional.

Guerra sin cuartel

Luego del libro de Cristina “Sinceramente” algunas figuras se animaron al libro, entre ellas Patricia, que dice busca acabar con la inseguridad a través de sus escritos; sobre el libro:

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, cuenta en primera persona los desafíos más importantes que enfrentó en su gestión y brinda su visión sobre la seguridad en la Argentina al tiempo que defiende a la ley y el orden, y a los encargados de hacerla cumplir y mantenerlo, como reaseguros de la democracia. «Como ministra de Seguridad de la República Argentina he debido librar una guerra contra el crimen organizado y sus cómplices en la política y en ciertas organizaciones de la sociedad civil; ‘sin cuartel’ porque no tuve un solo día de tregua y también porque los ataques provenían de los más diversos ángulos, sin una trinchera visible. A pesar de todo, estoy convencida de haber contribuido a devolver el respeto a la ley y a quienes están a cargo de hacerla cumplir en la Argentina».