Hubo elecciones y algunos clubes denunciaron serias irregularidades.
A principios de mes dirigentes de las comisiones de rugby del Jóckey Club, Gimnasia y Tiro, Católica Vaqueros y el Zenta de Orán respondieron en forma crítica los agravios hacia la Unión de Rugby de Salta tras la suspensión de la Asamblea y respaldaron a la gestión del actual presidente de la entidad, Carlos Martearena.
Ahora el actual Consejo de la Unión de Rugby de Salta emitió esta mañana un comunicado de prensa en relación a las supuestas irregularidades denunciadas.
“LA UNION DE RUGBY DE SALTA COMUNICA:
COMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO EXISTEN ALGUNOS CLUBES QUE PLANTEARON SU DISCREPANCIA CON LA FORMA EN QUE SE DETERMINARON LOS COMPUTOS DE LOS VOTOS ASIGNADOS A CADA CLUB, PARA ELEGIR EL PRÓXIMO CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA UNIÓN. EL ACTUAL CONSEJO DIRECTIVO CONTINUA CON LA TAREA DE INCENTIVAR Y CONVOCAR AL DIALOGO EN NUESTRA CASA, MÁS ALLÁ DE LAS SITUACIONES JUDICIALES INICIADAS POR UNA PARTE DE LOS CLUBES. ENTENDEMOS QUE LA PRIORIDAD ES EL JUEGO Y OBVIAMENTE QUIENES LO JUEGAN, GENERAR COMPETENCIAS, FAVORECER AL CRECIMIENTO DE LOS CLUBES DEL INTERIOR, DEL RUGBY FEMENINO, INFANTIL Y COMPETITIVO. ES POR ELLO QUE CONTINUAMOS AUTORIZANDO, CONTROLANDO E INCENTIVANDO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO. PROGRAMANDO LOS PRÓXIMOS TORNEOS. PREPARANDO CAPACITACIONES PARA ÁRBITROS Y TODO LO RELATIVO AL JUEGO DE ESTE DEPORTE.
NO CREEMOS EN LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES QUE PÚBLICAMENTE SE MENCIONARON. LOS VOTOS QUE SURGEN DEL ANÁLISIS REALIZADO, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS. LOS QUE SURGEN DE LOS TORNEOS FEMENINOS Y MASCULINOS REALIZADOS POR ORGANIZACIÓN DE LA URS TAMBIÉN ESTÁN ACREDITADOS. EL ACUERDO REALIZADO POR LOS CLUBES EN AÑOS ANTERIORES SON RESPETADOS POR ESTE CONSEJO, PORQUE NO ES QUIEN ELIGE LOS QUE SERÁN LOS PRÓXIMOS DIRIGENTES DE LA UNIÓN DE RUGBY DE SALTA. ESA RESPONSABILIDAD ES DE LOS CLUBES. LA ALTERNANCIA DE LA PRESIDENCIA ACORDADA ES PARTE DE LA RESPONSABILIDAD CON LA QUE ASUMIMOS OPORTUNAMENTE. INSISTIMOS EN QUE EL DIALOGO ADULTO EN NUESTRA CASA SOLUCIONARA Y ES LO QUE REQUIERE NUESTRO DEPORTE.
JUDICIALIZANDO, DIFAMANDO, SECTORIZANDO, NO SE SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DEL RUGBY, BASTANTE GOLPEADO ESTA COMO PARA AGREGARLE MAS DISCORDIA.
EL ESPÍRITU DE UNIDAD QUE REPRESENTAN NUESTROS JUGADORES EN NUESTROS SELECCIONADOS ES UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE UNIDOS HAREMOS CRECER EL DEPORTE QUE TANTO QUEREMOS”.