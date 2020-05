La ciénaga

El secretario de seguridad de la provincia esta semana fue paseado en público, al no poder responder sobre la legalidad de la coca en Salta. La hoja sagrada, se considera materia prima para la producción de estupefacientes (Ley 23737), pero se vende libremente en la provincia. El segundo hombre del Ministerio de Seguridad que conduce Juan Manuel Pulleiro intentó explicar sin resultados, por qué se tolera la venta ilegal de una mercancía prohibida, aunque según destacó, si se procede al secuestro mientras está en circulación.

MB

El estatus legal de la coca en Argentina es una de esas contradicciones difíciles de explicar para los abogados, y totalmente imposible de entender para los legos. Si la situación es tratada de clarificar por el Dr. Benjamín Cruz, abogado a cargo de la Secretaría de Seguridad de Salta, la cosa se torna una comedia satírica, con matices realmente patéticos.

A raíz de un precio incrementado artificialmente en forma descomunal, esta semana el letrado fue interpelado sobre la legalidad o no de las hojas de coca. La entrevista radial giraba mansamente en torno a los hechos represivos que la policía provincial protagonizó en General Ballivian días atrás, volándole el rostro a un detenido con un escopetazo a corta distancia. En hecho reiterado ocurrió semanas después que la misma policía provincial, baleara el ojo de una niña de seis años en medio de un operativo sin mayores riesgos.

En determinado momento el periodista que conducía la entrevista le propone al funcionario estatal cambiar de tema, y el dialogo toma el tenor rabioso que la coca produce en el organismo de los consumidores dependientes, quienes repiten que la hoja no es droga, aunque la Ley y su abstinencia consideran lo contrario. El funcionario intentó mantener la cordialidad con sus entrevistados y mostrarse firme en las respuestas, pero lamentablemente quedó expuesto, y sus argumentos –como el plomo- se torcieron fácilmente, aunque se pretendieran duros. Fue tan evidente la situación, que por momentos los entrevistadores radiales (Sin Filtro-Radio Salta) se deleitaron emulando a los gatos, jugando con el desorientado ratón. Arrinconado el funcionario intentaba escapar de la entrevista, y dudaba ante cada respuesta sin resolución. Cada instante de la entrevista parecía el momento previo a terminar con la vida del roedor/cena. No sería sorpresa, que el segundo hombre de Pulleiro fuera eliminado de la red social, luego de una entrevista tan floja de explicaciones. Es que el militar retirado, a cargo hoy de la seguridad salteña es conocido como el fusilador de las redes sociales internas. A nadie escapa en el entorno del poder que el ministro es tan marcial en whatsapp, como virgen en acciones bélicas reales. Por supuesto que sus “condenados” suelen ser aquellos que no responden a la sumisión requerida por su ser castrense. Por lo pronto no trascendió si en esta oportunidad Cruz sobrevivió a la letalidad del ministro en memoria de los no tan lejanos recuerdos que tenían a ambos abocados al mantenimiento de las plazas de la ciudad, o si fue bloqueado del whatsapp oficial.

Antecedentes

La improvisación y falta de idoneidad de Benjamín Cruz para el alto cargo que hoy ostenta, no solo quedó al descubierto ante sus pocas palabras sobre la legalidad o no, de un bien primario de consumo masivo en toda la provincia, como es la hoja de coca; sino que es un común denominador de toda su gestión al frente de la seguridad provincial. Hasta diciembre de 2019 tanto el Dr. Cruz como su jefe el ministro, actualmente a cargo de toda la seguridad provincial, la única guerra que enfrentaron fue la batalla de los microbasulares, en la cual para colmo se rindieron sin condiciones. Tanto Cruz como Pulleiro manejan en medio de una pandemia inédita la fuerza de seguridad provincial, apenas seis meses después de conocer únicamente “operativos” de pintado de plazas y juegos infantiles, una actividad muy loable, pero para nada comparable con proteger una provincia con tres limites internacionales. Un rápido repaso por la web demuestra en qué se especializaba Benjamín Cruz hasta hace seis meses: “El Subsecretario de Políticas Ambientales de la Municipalidad, Benjamín Cruz, aseguró que desde que arrancaron la gestión se encontraron con más de 2.300 micro y macro basurales crónicos, los cuales muchas veces, reincidían a las 24 horas después de haberlos limpiado”. Una provincia destacada por la trata de personas, el tráfico de cocaína, los femicidios, y reiterados hechos de pedofilia acaba de dejar su seguridad en manos de un letrado que hasta navidad solo pensaba en levantar la basura, para tener hermosa la ciudad, porque sabemos que hay mucha gente perjudicada en esto, por eso interviene Desarrollo Social”.

Las pinchaduras de teléfonos, la represión de los delitos contra la propiedad, el manejo de un costosísimo sistema de cámaras de seguridad, y tantos otros temas, quedaron bajo la órbita de funcionarios cuyo máximo logro fue la “reposición de más de 2300 tachos y cestos de basura”. Tachos que por supuesto, pagaron las arcas públicas. A veces uno cree que se estaba tan bien, cuando se estaba tan mal.

Palo y palo

Periodista:- Lo cambio de tema y lo meto en una ciénaga. La coca es legal o ilegal?

Dr. Benjamín Cruz:- El tema de que legal o no es… (inaudible-balbucea) hay decretos, resoluciones, que en las provincias del norte de Argentina se puede coquear o consumir la hoja de coca que ocupa habitualmente el ciudadano del norte. El tema de lo que es ilegal es el ingreso al país o el contrabando como se está encontrando desde gendarmería.

P:- El contrabando tiene diferentes fases. Cuando cruza la frontera es contrabando, en la ruta es contrabando, cuando entra al kiosco sigue siendo contrabando, pero cuando entra en la boca es legal (coqueo despenalizado por el art 15 de la ley de estupefacientes). Entonces, si se trata de contrabando, por qué no allanan los kioscos que la ofrecen libremente en la ciudad?

BC:- Como te digo (entra en la ciénaga) el ingreso de la coca declarada, es transporte de mercadería, cuando uno puede declarar el origen y el destino de esa mercadería, tiene la legalidad que corresponde. Es ilegal cuando entra en contrabando, y muchas veces no se puede determinar si por las rutas transitó en forma legal o ilegal, es cuando no puede demostrar el origen de cómo ingresó (SIC).

P:- Pero tenemos kioscos especializados, dedicados a la venta de coca. En Av. Ragone, o en Las Bumbunas. Es ilegal solo cuando se está moviendo, o acá en Salta también es contrabando?

BC:- Por eso mismo (se deja atrapar por la ciénaga). El origen, o el ingreso al país, es lo que determinamos como legal o ilegal. Cuando ingresó el origen no lo conocemos

P:- No hay ingreso legal de coca al país, Dr.

BC:- Hola, hola, hola…. (la ciénaga se traga entero al secretario),

P:- No existe reglamentación para ingresar legalmente la coca (insiste el entrevistador)

BC:- Por eso, son los grises que hoy tiene la legalidad de esto, o las leyes que tienen que ajustarse. Tenemos conocimiento que hay senadores y diputados trabajando sobre la legalidad de esto. Estos grises tenemos que solucionarlo, porque terminamos generando la duda sobre el origen o no, sobre el ingreso de la misma o no. (totalmente perdido en la respuesta intenta escapar a su destino) por eso es importante la función que van a cumplir los legisladores, en este rol de establecer un impuesto, o no, de establecer un tratamiento sanitario, mas que nada, de la hoja de coca. Y empezar a regular este ingreso para que no sea dudosa la venta o no, en la via publica o en

P:- Ud es abogado Benjamín?

BC:- Si

P:- No hay ninguna duda Dr. toda hoja de coca en Argentina es ilegal. Porque no hay ingreso legal, ni producción local, por ende, toda la coca ingresada es contrabando. Sean 200 kilos en un auto, la coca que está en el kiosco y la que está en mi bolsillo. Toda es contrabando. Cuál es el gris?

BC:- Por lo cual es lo que tenemos que reforzar es los cuidados en el ingreso al país. Por eso desde el ministerio de seguridad hemos presentado solicitudes de todo este tema (¿?), porque se carga todo en el área de seguridad. Siendo que son otras las entidades las que deben regular o cuidar que no ingrese en forma ilegal al país. Con controles hoy tenemos decomisada mas de una tonelada de hojas de coca. Gracias a los controles no permitimos llegar a la venta pública.

P:- Qué hacen con esa tonelada de coca incautada?

BC:- Está a disposición de la justicia federal, porque nosotros también nos estamos reuniendo con los fiscales federal a los fines de hacerles llegar propuestas de estos decomisos que tienen los galpones del juzgado federal

P:- Alguna vez vio una quema de coca? Porque nos invitaron a quema de cocaína, marihuana y zapatillas decomisadas, pero nunca nos invitaron a una quema de hojas de coca…

BC:- No, la verdad que no. Yo tampoco tuve la oportunidad de verla. Pero estamos tratando de ver cuál puede ser el destino de estas hojas de coca.

P:- Quizás después los gendarmes la venden

BC:- La idea es que no. Están hechos los inventarios, pero no puedo dar fe de eso.