La diputada provincial, médica y ex directora del Hospital de Tartagal, Gladys Paredes, del bloque del Partido de la Victoria en el Frente Todos señaló sus dudas sobre la circulación del COVID19 en la provincia.

La legisladora felicitó a la provincia vecina de Jujuy “por cumplir con el estricto control epidemiológico” sanitario del virus en las rutas a diferencia de Salta dijo que en la entrada del departamento Orán- Rivadavia los hacen bajar del vehículo, “exponiéndonos a ponernos en contacto con otras personas de otros vehículos” y no toman la temperatura en controles viales: “No nos toman estos ricos datos”, señaló.

Asimismo describió que “como todo el mundo sabe” en Yacuiba, Bolivia, hay “circulación comunitaria”. Pero lamentó que “En Orán y Salvador Mazza (…) la gente deambula, los vehículos van totalmente llenos y van sin barbijo”. Por ello señaló “Yo no estoy tan segura que no haya circulación viral en Salta. A mí la circulación viral me la va a dar la negativización de las muestras rápidas, cosa que aquí no se está haciendo”.