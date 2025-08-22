El sujeto habría ofrecido en simultáneo un mismo inmueble a distintos interesados para alojamiento temporario. Una mujer, que había abonado por adelantado la reserva, terminó sin la plaza tras sucesivos incrementos en el costo.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, abrió decreto de imputación contra un hombre de 48 años, acusado del delito de estafa.

Según consta en la denuncia, el 15 de enero la damnificada realizó una reserva de alojamiento en Cafayate para ser utilizada en febrero. El contacto con el supuesto locador se inició a través de Facebook y continuó vía WhatsApp, donde acordaron el precio y las condiciones.

El acusado le indicó que debía abonar el 50% del total como seña, por lo que la mujer transfirió 210 mil pesos. Días después el hombre le informó un aumento en el precio del hospedaje, lo que fue aceptado por la denunciante ante la alta demanda por la Serenata a Cafayate.

Sin embargo, pocos antes del evento, el sujeto volvió a comunicarle un nuevo incremento en el costo, lo que llevó a la mujer a cancelar la reserva y solicitar la devolución del dinero. Sin embargo, el sujeto evadió la solicitud, dio diversas excusas y finalmente bloqueó a la damnificada. La denunciante relató también que tomó conocimiento de que, cuando su reserva aún estaba vigente, el acusado seguía ofreciendo el hospedaje a otras personas.

Está previsto que la audiencia de imputación se concrete en las próximas horas en sede fiscal.