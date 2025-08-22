La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) tomó intervención ante la denuncia de un hecho en el que se vieron involucrados dos hombres de 38 y 43 años.

El informe elevado por la Policía de Salta, da cuenta de que la tarde del pasado 17 de agosto, mientras personal policial se encontraba realizando patrullaje preventivo, tres adolescentes, una de 13 y dos de 16 volvían de una cancha y se acercaron a los efectivos, manifestando que dos sujetos comenzaron a seguirlas, mientras las silbaban y proferían obscenidades.

Los policías lograron interceptar el vehículo involucrado, cuyos ocupantes estaban consumiendo bebidas alcohólicas y se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Tras ser identificados por las menores, se procedió a la demora de los dos sujetos y, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar, se procedió al secuestro del vehículo y de dos teléfonos celulares.

En declaración en audiencia, los dos hombres reconocieron los hechos, luego de lo cual se les impuso el pago de una multa en concepto de sanción contravencional y se dispuso la entrega del vehículo y sus pertenencias.

Por su parte, UFICON solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prohibición de acercamiento a las adolescentes.