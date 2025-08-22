El Senado salteño aprobó la ley que restringe a deudores alimentarios morosos el acceso a espectáculos deportivos, culturales y a casinos.

La iniciativa, que obtuvo respaldo en ambas cámaras, busca establecer una sanción social a quienes incumplen con la asistencia económica de sus hijos. El senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, fue el encargado de fundamentar el proyecto en el recinto.

El legislador señaló que la medida apunta a limitar actividades consideradas no esenciales, entre ellas el ingreso a casinos, lo que —dijo— puede agravar la situación de quienes ya adeudan la cuota alimentaria.

Mónico remarcó que el incumplimiento perjudica, en la mayoría de los casos, a madres y niños, quienes quedan en situación de vulnerabilidad. “Se genera impotencia porque el sistema judicial muchas veces resulta lento o burocrático, y los deudores logran eludir sus responsabilidades”, expresó durante la sesión